Туристы рассказали, какие предметы забывают в отелях чаще всего

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские путешественники, опрошенные туристическим поисковиком, рассказали, какие вещи они забывают в отелях чаще всего, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты сервиса провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что почти половина из них (42%) хотя бы раз теряли что-то в гостинице. Три четверти (77%) — так и не получили вещи обратно.

Чаще всего туристы оставляют в номерах одежду: этот ответ выбрали 43% опрошенных. Каждый пятый (21,4%) возвращался домой без техники. О потере украшений и средств личной гигиены рассказали по 14,3% респондентов. 7% путешественников возвращаются домой без купленных в другой стране сувениров.

Эксперты говорят, что обнаружив потерю, туристу нужно позвонить или написать в гостиницу, подробно описать вещь, назвать даты проживания, номер бронирования, фамилию гостей. Если утерян ценный предмет, портье может попросить клиента подтвердить личность, прислав фото паспорта.