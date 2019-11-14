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РИА Новости

Занятия в благовещенском колледже отменили до понедельника

12:11 14.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Земцов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Занятия в колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске, где произошла стрельба, отменены до понедельника, сообщили журналистам в министерстве образования и науки Амурской области.
Ранее в четверг в министерстве сообщали, что занятия в колледже возобновятся в пятницу.
"Принято решение о прекращении занятий до понедельника", - сообщили в министерстве.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
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Стрельба в благовещенском колледжеУМВДСледственный комитет РФАмурская областьРоссияБлаговещенскПроисшествия
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