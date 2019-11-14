Хэйлунцзян и Амурская область проведут ледовые спортивные соревнования

Решение о проведении соревнований было приняло во вторник в городе Хэйхэ в ходе рабочего совещания, посвященного спортивным обменам между провинцией и Амурской областью.

Согласно договоренностям сторон, с 15 по 17 января в Хэйхэ состоится первый этап соревнований по хоккею, а второй этап пройдёт 18 января непосредственно на пограничной реке Амур. Первые китайско-российские автомобильные гонки на льду пройдут с 22 по 23 февраля на китайской стороне главного фарватера реки.