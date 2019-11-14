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РИА Новости

Хэйлунцзян и Амурская область проведут ледовые спортивные соревнования

12:02 14.11.2019 (обновлено: 12:03 14.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа набережной реки Амур в городе Благовещенск
На набережной реки Амур в городе Благовещенск
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Китайская провинция Хэйлунцзян и Амурская область зимой проведут первые автомобильные гонки на льду на пограничной реке Амур, а также китайско-российский дружеский хоккейный матч.
Решение о проведении соревнований было приняло во вторник в городе Хэйхэ в ходе рабочего совещания, посвященного спортивным обменам между провинцией и Амурской областью.
Согласно договоренностям сторон, с 15 по 17 января в Хэйхэ состоится первый этап соревнований по хоккею, а второй этап пройдёт 18 января непосредственно на пограничной реке Амур. Первые китайско-российские автомобильные гонки на льду пройдут с 22 по 23 февраля на китайской стороне главного фарватера реки.
Москва-сити
13 ноября, 12:10Россия-Китай: Главное
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Россия-Китай: ГлавноеХэйлунцзянАмурская область
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