В Госдуму внесли законопроект о совместной собственности супругов

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатели думских комитетов по госстроительству и законодательству Председатели думских комитетов по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева внесли в Госдуму законопроект о совместной собственности супругов, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как пояснил Крашенинников, инициативой совершенствуются отношения собственности в семейном праве.

"Законопроектом предлагается привести нормы семейного законодательства, регулирующие имущественные отношения супругов, в соответствие с правилами гражданского законодательства. А также положения законодательства о банкротстве и о государственной регистрации недвижимости - в соответствие с правилами гражданского и семейного законодательства", - заявил Крашенинников, которого цитирует его пресс-служба.

В этих целях, добавил депутат, предусматриваются изменения в закон "О государственной регистрации недвижимости", закон "Об актах гражданского состояния", в Основы законодательства о нотариате, а также точечные изменения в Семейный кодекс, которые сформулированы очень осторожно с целью минимального воздействия на сложившийся в России институт семейных отношений.

Отмечается, что имущество супругов в текущей судебной и нотариальной практике, вопреки положениям гражданского законодательства, рассматривается не как цельный имущественный комплекс, а как набор отдельных объектов. В результате судами многократно рассматриваются споры о разделе имущества одних и тех же супругов. Крашенинников подчеркнул, что оценить состояние общего имущества супругов можно лишь тогда, когда имеется представление обо всех входящих в состав этого имущества "активах" и "пассивах".

В этой связи законопроектом предлагается закрепить в Семейном кодексе положение о том, что общее имущество супругов представляет собой "совокупность всех "активов" и "пассивов", нажитых супругами в браке", пояснил Крашенинников.

Кроме того, чтобы не рассматривать многократно судебные споры о разделе имущества одних и тех же супругов, законопроектом предлагается установить правило, что делится сразу все общее имущество супругов в долях.

Также инициативой предлагается механизм защиты супруга лица, которое совершает сделку по распоряжению общим имуществом. "Предусматриваются поправки о том, что совершение сделок по отчуждению общего имущества без согласия второго супруга является основанием для уменьшения размера доли в общем имуществе, причитающейся супругу-отчуждателю", - подчеркнул парламентарий.