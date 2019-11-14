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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о совместной собственности супругов

11:58 14.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатели думских комитетов по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева внесли в Госдуму законопроект о совместной собственности супругов, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Как пояснил Крашенинников, инициативой совершенствуются отношения собственности в семейном праве.
"Законопроектом предлагается привести нормы семейного законодательства, регулирующие имущественные отношения супругов, в соответствие с правилами гражданского законодательства. А также положения законодательства о банкротстве и о государственной регистрации недвижимости - в соответствие с правилами гражданского и семейного законодательства", - заявил Крашенинников, которого цитирует его пресс-служба.
В этих целях, добавил депутат, предусматриваются изменения в закон "О государственной регистрации недвижимости", закон "Об актах гражданского состояния", в Основы законодательства о нотариате, а также точечные изменения в Семейный кодекс, которые сформулированы очень осторожно с целью минимального воздействия на сложившийся в России институт семейных отношений.
Отмечается, что имущество супругов в текущей судебной и нотариальной практике, вопреки положениям гражданского законодательства, рассматривается не как цельный имущественный комплекс, а как набор отдельных объектов. В результате судами многократно рассматриваются споры о разделе имущества одних и тех же супругов. Крашенинников подчеркнул, что оценить состояние общего имущества супругов можно лишь тогда, когда имеется представление обо всех входящих в состав этого имущества "активах" и "пассивах".
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В этой связи законопроектом предлагается закрепить в Семейном кодексе положение о том, что общее имущество супругов представляет собой "совокупность всех "активов" и "пассивов", нажитых супругами в браке", пояснил Крашенинников.
Кроме того, чтобы не рассматривать многократно судебные споры о разделе имущества одних и тех же супругов, законопроектом предлагается установить правило, что делится сразу все общее имущество супругов в долях.
Также инициативой предлагается механизм защиты супруга лица, которое совершает сделку по распоряжению общим имуществом. "Предусматриваются поправки о том, что совершение сделок по отчуждению общего имущества без согласия второго супруга является основанием для уменьшения размера доли в общем имуществе, причитающейся супругу-отчуждателю", - подчеркнул парламентарий.
Также инициативой предлагается исключить возможность широкого толкования признания брачного договора недействительным, тем самым будет обеспечено действие принципа "договоры должны соблюдаться", отметил Крашенинников. "Законопроектом решается проблема защиты интересов супругов. Предлагается сначала выделять долю супруга-должника в общем имуществе, а затем обращать взыскание по его обязательствам на эту долю по общим правилам", - добавил депутат.
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ЗаконодательствоПавел КрашенинниковГосдума РФТамара ПлетневаРоссияОбщество
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