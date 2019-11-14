В Киеве не получали предложения от Казахстана о встрече Зеленского и Путина

Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры Путина и Зеленского в Казахстане. Назарбаев добавил, что уже получил согласие украинского президента на встречу тет-а-тет и сообщил о своем предложении российскому лидеру.

"Эту инициативу Казахстана мы не получили еще официально и, я думаю, что на этом этапе у Украины достаточно возможностей встретиться в "нормандской четверке". Именно ради этой встречи были сделаны определенные шаги, болезненные. Давайте сначала встретимся в рамках "нормандской четверки", - сказал Пристайко. Трансляцию вели украинские телеканалы.