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РИА Новости

В Киеве не получали предложения от Казахстана о встрече Зеленского и Путина

11:56 14.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Киев не получал официально инициативы от Казахстана по организации личной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, сначала должна пройти встреча в нормандском формате, заявил в четверг на брифинге глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры Путина и Зеленского в Казахстане. Назарбаев добавил, что уже получил согласие украинского президента на встречу тет-а-тет и сообщил о своем предложении российскому лидеру.
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"Эту инициативу Казахстана мы не получили еще официально и, я думаю, что на этом этапе у Украины достаточно возможностей встретиться в "нормандской четверке". Именно ради этой встречи были сделаны определенные шаги, болезненные. Давайте сначала встретимся в рамках "нормандской четверки", - сказал Пристайко. Трансляцию вели украинские телеканалы.
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Вадим ПристайкоМИД УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКазахстанУкраинаВ мире
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