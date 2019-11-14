Шестой российско-турецкий патруль начал работу в районе сирийского Камышлы

Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии. 1 ноября 2019

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Шестой совместный российско-турецкий патруль начал работу к северу от Шестой совместный российско-турецкий патруль начал работу к северу от сирийского города Камышлы, сообщили в Минобороны России.

"С 10.00 14 ноября шестой совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северу от населенного пункта Эль Камышлы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что патрулирование проходит по маршруту от пункта таможенного перехода населенного пункта Шейрек и вдоль сирийско-турецкой границы. Подчеркивается, что на маршруте патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах.

В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.