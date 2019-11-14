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Война в Сирии
2019-11-14T11:39Z
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РИА Новости

Шестой российско-турецкий патруль начал работу в районе сирийского Камышлы

11:39 14.11.2019
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© REUTERS / Kemal AslanТурецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии. 1 ноября 2019
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии. 1 ноября 2019
© REUTERS / Kemal Aslan
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Шестой совместный российско-турецкий патруль начал работу к северу от сирийского города Камышлы, сообщили в Минобороны России.
"С 10.00 14 ноября шестой совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северу от населенного пункта Эль Камышлы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что патрулирование проходит по маршруту от пункта таможенного перехода населенного пункта Шейрек и вдоль сирийско-турецкой границы. Подчеркивается, что на маршруте патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах.
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В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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