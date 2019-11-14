Режиссер "Джокера" рассказал, каким будет сиквел

Он уточнил, что пока работа над продолжением не начата, но у него эта идея не вызывает возражений: "И все-таки мы не можем просто сделать сумасшедшее кино о клоуне — принце преступного мира. У него должна быть своя резонансная тема, как у первого "Джокера". Думаю, именно поэтому фильм нашел такой широкий отклик. Во многих картинах речь идет об искре, а не о порохе. Если у нас снова так получится, это будет интересно".