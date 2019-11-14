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РИА Новости

Режиссер "Джокера" рассказал, каким будет сиквел

12:14 14.11.2019
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© AFP 2019 / Lars Niki/Getty Images for The Academy Of Motion Pictures Arts & Sciences Кинорежиссер Тодд Филлипс
Кинорежиссер Тодд Филлипс
© AFP 2019 / Lars Niki/Getty Images for The Academy Of Motion Pictures Arts & Sciences
МОСКВА. 14 ноя — РИА Новости. Режиссер "Джокера" Тодд Филлипс раскрыл подробности возможного сиквела фильма в интервью изданию Los Angeles Times.
Он уточнил, что пока работа над продолжением не начата, но у него эта идея не вызывает возражений: "И все-таки мы не можем просто сделать сумасшедшее кино о клоуне — принце преступного мира. У него должна быть своя резонансная тема, как у первого "Джокера". Думаю, именно поэтому фильм нашел такой широкий отклик. Во многих картинах речь идет об искре, а не о порохе. Если у нас снова так получится, это будет интересно".
Премьера ленты с Хоакином Фениксом в главной роли с успехом прошла на Венецианском фестивале. Но позже зрители начали опасаться, что в ней много жестоких сцен, и говорить о том, что показывать кровавую месть Джокера обществу — безответственно и опасно.
В конечном итоге, по словам Филлипса, фильм получился "не о насилии, а о силе доброты и о недостатке эмпатии в мире, и зрители это уловили. Удивительно, что картина, которая могла спровоцировать беспорядки, привела лишь к тому, что люди начали танцевать на ступеньках".
"Джокер" стал самым успешным проектом с рейтингом R , многие считают его наиболее вероятным претендентом на премию "Оскар".
Кадр из фильма Джокер
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КультураКино и сериалыНовости культурыLos Angeles Times
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