В ГД обратили внимание на требования к ЧОП после инцидента в Благовещенске

"Мы настаиваем на том, что такой подход недопустим, когда речь идёт о безопасности детей, и вновь повторяем два принципиальных момента: так называемые квалификационные требования к частным охранным организациям, и второе - определение начальной цены минимального контракта, то есть минимальная стоимость работы охранника должна быть зафиксирована и ниже этого на контрактах опускаться нельзя", - добавил Хинштейн.