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РИА Новости

В ГД обратили внимание на требования к ЧОП после инцидента в Благовещенске

11:24 14.11.2019 (обновлено: 11:57 14.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Инцидент в Благовещенске, где студент колледжа устроил стрельбу, вновь поднял вопрос о требованиях, предъявляемых к сотрудникам частных охранных предприятий и их компетенциям, заявил журналистам зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Как отметил ранее в беседе с журналистами глава комитета Василий Пискарев, вопрос о поднятии возраста продажи ненарезного оружия после инцидента пока не стоит.
Хинштейн отметил, что в этом случае нет вопросов по обороту оружия, потому что стрелок на законных основаниях имел разрешение, но есть вопросы к работе частного охранного предприятия.
"Первичные проверочные действия показывают, что находящийся на охране представитель ЧОПа не имел удостоверение частного охранника, и комитет вновь настаивает на необходимости изменения двух позиций, то, о чем мы с Василием Ивановичем (Пискаревым) неоднократно говорили и то, что многократно заявляется Росгвардией: необходимо установить дополнительные требования к частным охранным организациям, обеспечивающим охрану образовательных учреждений, и установить так называемую "начальную минимальную цену" (контракта на работу)", - заявил Хинштейн журналистам.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 10:50
Очевидцы рассказали подробности стрельбы в благовещенском колледже
Как пояснил парламентарий, на сегодняшний день принцип заключения договоров не исходит из профессиональных возможностей и качества охранных услуг, а из цены: "кто дал меньше, тот и победит".
"Мы настаиваем на том, что такой подход недопустим, когда речь идёт о безопасности детей, и вновь повторяем два принципиальных момента: так называемые квалификационные требования к частным охранным организациям, и второе - определение начальной цены минимального контракта, то есть минимальная стоимость работы охранника должна быть зафиксирована и ниже этого на контрактах опускаться нельзя", - добавил Хинштейн.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 11:10
Росгвардия проверит ЧОП, занимавшееся охраной колледжа в Благовещенске
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
Стрельба в благовещенском колледже
© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Стрельбу в колледже устроил 19-летний студент.

Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
1 из 10

Стрельбу в колледже устроил 19-летний студент.

© РИА Новости / Евгений Земцов
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© РИА Новости / Елена Тимошенко / Перейти в фотобанк

По данным следствия, он стрелял из зарегистрированного охотничьего оружия.

Сотрудники правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
2 из 10

По данным следствия, он стрелял из зарегистрированного охотничьего оружия.

© РИА Новости / Елена Тимошенко
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

В учебном заведении в этот момент находились более 150 человек.

Автомобили правоохранительных служб и МЧС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
3 из 10

В учебном заведении в этот момент находились более 150 человек.

© РИА Новости / Евгений Земцов
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© РИА Новости / Елена Котейко / Перейти в фотобанк

Погиб один человек, еще пять пострадали.

Сотрудники правоохранительных органов у входа в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельб
4 из 10

Погиб один человек, еще пять пострадали.

© РИА Новости / Елена Котейко
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Сотрудники ДПС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
5 из 10

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Евгений Земцов
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Когда на место прибыли полицейские, нападавший вступил с ними в перестрелку.

Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
6 из 10

Когда на место прибыли полицейские, нападавший вступил с ними в перестрелку.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Виновник трагедии покончил с собой.

Сотрудники правоохранительных органов у входа в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельб
7 из 10

Виновник трагедии покончил с собой.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.

Автомобили правоохранительных служб и МЧС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба.
8 из 10

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП мог быть конфликт молодого человека со сверстниками.

Сотрудники правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
9 из 10

По предварительным данным, причиной ЧП мог быть конфликт молодого человека со сверстниками.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Автомобиль МЧС у здания колледжа, где произошла стрельба.

Стрельба в колледже Благовещенска
10 из 10

Автомобиль МЧС у здания колледжа, где произошла стрельба.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Стрельбу в колледже устроил 19-летний студент.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
2 из 10

По данным следствия, он стрелял из зарегистрированного охотничьего оружия.

© РИА Новости / Елена Тимошенко
Перейти в фотобанк
3 из 10

В учебном заведении в этот момент находились более 150 человек.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Погиб один человек, еще пять пострадали.

© РИА Новости / Елена Котейко
Перейти в фотобанк
5 из 10

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
6 из 10

Когда на место прибыли полицейские, нападавший вступил с ними в перестрелку.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Виновник трагедии покончил с собой.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 10

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
9 из 10

По предварительным данным, причиной ЧП мог быть конфликт молодого человека со сверстниками.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Автомобиль МЧС у здания колледжа, где произошла стрельба.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
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Госдума РФАлександр ХинштейнБлаговещенскБезопасностьОбщество
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