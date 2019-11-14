Алиев: в мире ведется кампания против религиозных ценностей

БАКУ, 14 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в мире ведется кампания против религиозных ценностей и под псевдорелигиозными лозунгами совершаются преступления, а также призвал защитить подрастающее поколение от неуместной пропаганды.

Второй саммит религиозных лидеров мира открылся в Баку в четверг. На это мероприятие, приуроченное к 70-летию председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейха-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности председателя УМК, приглашены порядка 200 лидеров разных традиционных религий из многих стран. В том числе там выступит патриарх Московский и вся Руси Кирилл. Организаторы саммита - Управление мусульман Кавказа и власти Азербайджана.

"Мы наблюдаем опасную тенденцию: в мире ведутся кампании против религиозных ценностей. Молодое поколение должно быть защищено от неуместной пропаганды. В некоторых случаях под псевдорелигиозными лозунгами совершаются преступления", - сказал Алиев.