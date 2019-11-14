Алиев: в мире ведется кампания против религиозных ценностей

БАКУ, 14 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в мире ведется кампания против религиозных ценностей и под псевдорелигиозными лозунгами совершаются преступления, а также призвал защитить подрастающее поколение от неуместной пропаганды.
Второй саммит религиозных лидеров мира открылся в Баку в четверг. На это мероприятие, приуроченное к 70-летию председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейха-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности председателя УМК, приглашены порядка 200 лидеров разных традиционных религий из многих стран. В том числе там выступит патриарх Московский и вся Руси Кирилл. Организаторы саммита - Управление мусульман Кавказа и власти Азербайджана.
"Мы наблюдаем опасную тенденцию: в мире ведутся кампании против религиозных ценностей. Молодое поколение должно быть защищено от неуместной пропаганды. В некоторых случаях под псевдорелигиозными лозунгами совершаются преступления", - сказал Алиев.
По его словам, "представители всех религий в Азербайджане живут свободно, выполняют свои ритуалы". Он также отметил роль Азербайджана в развитии диалога между религиями. "Тот факт, что саммит религиозных лидеров проходит в Баку - это естественно. В Азербайджане есть старая традиция, в течение столетий в нашей стране проживали разные этнические группы в условиях дружбы и взаимопонимания. Это наше большое сокровище. Это способствует стабильности, это основано на религиозной толерантности и мультикультуральных ценностях", - подчеркнул президент Азербайджана.