Полиция возбудила дело о нарушении ПДД после аварии в Забайкалье

"Следователем полиции по факту ДТП с 7 погибшими возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что личности всех погибших установлены. "Это четыре женщины и три мужчины. Пострадавшие, личность которых также установлена, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.

Что делать в случае ДТП В России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.

Утром 14 ноября в 60 километрах от поселка Агинское на федеральной автодороге Чита-Забайкальск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель микроавтобуса Hyundai столкнулся с грузовиком Shacman, стоящим на обочине, и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ. На месте аварии скончались шесть человек, в том числе водитель, еще один пассажир скончался при оказании медицинской помощи, двое пострадали - все они ехали в микроавтобусе.