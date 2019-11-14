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РИА Новости

Полиция возбудила дело о нарушении ПДД после аварии в Забайкалье

11:02 14.11.2019
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© ГУ МЧС России по Забайкальскому краюДТП в Забайкальском крае у поселка Агинское, где погибли 7 человек
ДТП в Забайкальском крае у поселка Агинское, где погибли 7 человек
© ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
ДТП в Забайкальском крае у поселка Агинское, где погибли 7 человек
ЧИТА, 14 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД после автоаварии с семью погибшими в Агинском районе Забайкалья, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
"Следователем полиции по факту ДТП с 7 погибшими возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что личности всех погибших установлены. "Это четыре женщины и три мужчины. Пострадавшие, личность которых также установлена, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Ранее СК возбудил дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
Утром 14 ноября в 60 километрах от поселка Агинское на федеральной автодороге Чита-Забайкальск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель микроавтобуса Hyundai столкнулся с грузовиком Shacman, стоящим на обочине, и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ. На месте аварии скончались шесть человек, в том числе водитель, еще один пассажир скончался при оказании медицинской помощи, двое пострадали - все они ехали в микроавтобусе.
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