Музеи остаются привлекательными для воров, заявил директор Русского музея

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Самые современные системы безопасности не позволяют полностью предотвратить кражи из музеев, которые были и остаются привлекательными для похитителей культурных ценностей, убежденных в том, что их плохо охраняют, рассказал в интервью РИА Новости директор Государственного Русского музея Владимир Гусев.
Громкое преступление произошло 27 января: картину знаменитого пейзажиста Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из коллекции Русского музея вынес с выставки в Третьяковской галерее молодой человек в черном, ему никто не помешал. На следующее утро МВД РФ объявило о задержании подозреваемого в хищении, само полотно нашли в подвальном помещении в Одинцовском районе Подмосковья, оно было завернуто в куртку.
Уроженец Феодосии Денис Чуприков, до ареста проживавший с гражданской женой и ребенком в квартире в Московской области, в ходе следствия признал себя виновным и заявил, что хотел "привлечь внимание к себе".
"От подобной ситуации не застрахован ни один музей мира, и наиболее громкие кражи произведений искусства как раз совершались оттуда, где система безопасности была выше всяких похвал. К сожалению, музеи всегда были и остаются привлекательными и в этом смысле, потому что существует иллюзия, что они переполнены ценностями, которые хранятся так плохо, что не украдет только ленивый", - сказал Гусев.
Он добавил, что после того, как картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" вернулась в Русский музей после похищения, посетители проявляли к ней повышенный интерес.
"Но я бы предпочел, чтобы внимание к творчеству Куинджи зависело не от хищений его работ, а от усилий музейщиков по его продвижению", - отметил Гусев.