Музеи остаются привлекательными для воров, заявил директор Русского музея

"От подобной ситуации не застрахован ни один музей мира, и наиболее громкие кражи произведений искусства как раз совершались оттуда, где система безопасности была выше всяких похвал. К сожалению, музеи всегда были и остаются привлекательными и в этом смысле, потому что существует иллюзия, что они переполнены ценностями, которые хранятся так плохо, что не украдет только ленивый", - сказал Гусев.