Очевидцы рассказали подробности стрельбы в благовещенском колледже

Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба. Архивное фото

Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Очевидцы Очевидцы перестрелки в строительном колледже в Благовещенске , в результате которой погиб один человек, рассказали подробности случившегося.

По словам одного из студентов учебного заведения, стрелявший без проблем пронес оружие мимо охраны и зарядил его в туалете.

Другие очевидцы в разговоре с "360" рассказали , что в тот момент в туалет зашел молодой человек. Вооруженный угрожал ему и заставил выпрыгнуть из окна.

После этого он направился в аудиторию, где открыл огонь по студентам.

Одна из девушек, которая в момент трагедии находилась в другой аудитории, вспомнила, что их преподавательница, узнав о случившемся, закрыла дверь и выключила свет. Позднее к ним начали запускать одногруппников стрелявшего.

Ранее стало известно, что в результате инцидента погиб 19-летний студент, еще трое — 17, 19 и 20 лет ранены. Пострадавших прооперировали, один из них находится в тяжелом состоянии. Стрелявший покончил с собой.

"Погибший учился на четвертом курсе, спортсмен. Добрый сам по себе, помогал. Даже не знаю, за что его могли так", — рассказал РЕН ТВ студент колледжа.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений".