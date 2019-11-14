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РИА Новости

В Госдуме обсудят факты влияния извне на ситуацию в российских субъектах

10:48 14.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Думская комиссия по расследованию случаев вмешательства в дела России извне на заседании в четверг обсудит выявленные попытки влияния на ситуацию в субъектах РФ и региональную повестку, рассказал журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
"Сегодня комиссия обсудит выявленные факты иностранного вмешательства в ситуацию в ряде российских федеральных округов и информацию о попытках оказывать влияние на региональную повестку", - сказал Пискарев.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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Василий ПискаревГосдума РФРоссияПолитика
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ТвТамбовский волк
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