В Госдуме обсудят факты влияния извне на ситуацию в российских субъектах

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Думская комиссия по расследованию случаев вмешательства в дела России извне на заседании в четверг обсудит выявленные попытки влияния на ситуацию в субъектах РФ и региональную повестку, рассказал журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
"Сегодня комиссия обсудит выявленные факты иностранного вмешательства в ситуацию в ряде российских федеральных округов и информацию о попытках оказывать влияние на региональную повестку", - сказал Пискарев.
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