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РИА Новости

"Ильюшин" подтвердил запуск роботизированной линии сборки Ил-76МД-90А

10:27 14.11.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСборка самолета ИЛ-76МД-90А в цехе окончательной сборки на Ульяновском авиационном заводе "Авиастар-СП". Июнь 2016 года
Сборка самолета ИЛ-76МД-90А в цехе окончательной сборки на Ульяновском авиационном заводе Авиастар-СП. Июнь 2016 года
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сборка самолета ИЛ-76МД-90А в цехе окончательной сборки на Ульяновском авиационном заводе "Авиастар-СП". Июнь 2016 года . Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Гендиректор Авиационного комплекса им. Ильюшина Юрий Грудинин подтвердил запуск автоматизированной поточной лини сборки, которая ускорит производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций на заводе в Ульяновске, следует из релиза компании.
О запуске поточной линии в августе РИА Новости сообщал источник в авиационной отрасли. Тогда в ОАК не стали комментировать эту информацию.
Самолет Ил-76МД-90А
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"У нас запущена поточная линия автоматизированной сборки по производству самолетов Ил-76МД-90А. В связи с расширением производственной программы мы стремимся закрепить высококвалифицированных производственных рабочих, которые уже трудятся на предприятии, и рассматриваем варианты привлечения кадров, в том числе из других регионов", – заявил Грудинин.
В "Ильюшине" пояснили, что по сравнению с ранее используемой технологией автоматизированная поточная линия на "Авиастар-СП" позволит на 38% снизить трудоемкость сборки самолетов. Линия состоит из десяти роботизированных станций для стыковки отсеков фюзеляжа, крыла, хвостового оперения и станций для монтажа силовых установок и систем самолета. Она оснащена системой лазерного трекирования, которая обеспечивает высокую точность стыковки всех элементов самолета. Это позволит предприятию в краткосрочной перспективе перейти к серийному выпуску данного воздушного судна.
Ранее технический директор ОАК Юрий Тарасов сообщил РИА Новости, что эта технология позволяет на отдельных участках на порядок сократить время на выполнение самых ответственных операций при сборке самолета при существенном увеличении качества. По словам технического директора ОАК, при проектировании поточной линии сборки была предусмотрена цифровая информационная система управления оборудованием линии и контроля за ходом выполнения работ, которая тесно интегрирована с заводской информсредой.
Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А предназначен для межрегиональной перевозки грузов. Также он может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения пожаров. Максимальная коммерческая нагрузка увеличена до 60 тонн. Максимальный взлетный вес самолета доведен до 210 тонн.
Самолет Ил-76МД-90А
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Ил-76МД-90ААвиастар-СПОбъединенная авиастроительная корпорацияАвиационный комплекс имени С. В. ИльюшинаУльяновскЭкономика
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