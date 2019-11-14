В корпусе колледжа в Благовещенске не было металлодетектора

Автомобили правоохранительных служб и МЧС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба.

Автомобили правоохранительных служб и МЧС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 окт - РИА Новости. В корпусе В корпусе благовещенского колледжа, где студент в четверг устроил стрельбу, не оказалось металлодетектора, сообщил журналистам руководитель регионального управления СК РФ Станислав Белянский.

"Именно в этом корпусе рамки нет. Это обстоятельство будет отдельно проверяться, будем разбираться, как производилась охрана здания", - сказал глава следственного управления.

По его словам, из колледжа уже изъята запись с камер видеонаблюдения.

Стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил 19-летний студент, убивший ровесника и ранивший еще трех человек. Когда на место прибыли полицейские, он вступил с ними в перестрелку, был заблокирован в аудитории и покончил с собой.