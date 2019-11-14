Защита главы ростовского ГУФСИН обжалует его арест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Жалоба на арест главы Жалоба на арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева будет подана в четверг, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Заманский.

В среду вечером Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал помещение Даххаева под стражу на два месяца. В настоящее время, по данным адвоката, он находится в СИЗО.

"Сегодня решение обжалуем", - сказал Заманский. Он добавил, что Даххаеву вменяется "один эпизод, связанный с разглашением определенного документа". "Коррупционные никакие признаки ему не вменяются и не вменялись. И преступление (разглашение гостайны - ред.) ему вменяется единоличное, без какого-либо соучастия", - уточнил он.

Подробности дела адвокат не раскрыл, поскольку "предупрежден о неразглашении сведений".

В среду днем источник сообщал РИА Новости, что Даххаев был доставлен в УФСБ по подозрению в разглашении гостайны и взятке. С ним вместе доставили замначальника управления собственной безопасности ГУФСИН. В УСБ прошли обыски.