Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T10:07Z
https://ria.ru/20191114/1560914503.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156088/66/1560886680_0:27:1024:603_1036x0_80_0_0_8d8ebde4d340e69c80236feb1af98b05.jpg
РИА Новости

Защита главы ростовского ГУФСИН обжалует его арест

10:07 14.11.2019
1039
© Фото : ФСИН РФРуководитель донского ГУФСИН Муслим Даххаев
Руководитель донского ГУФСИН Муслим Даххаев
© Фото : ФСИН РФ
Руководитель донского ГУФСИН Муслим Даххаев. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Жалоба на арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева будет подана в четверг, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Заманский.
В среду вечером Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал помещение Даххаева под стражу на два месяца. В настоящее время, по данным адвоката, он находится в СИЗО.
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко
13 ноября, 15:37
Замглавы ФСИН прокомментировал задержание главы ростовского управления
"Сегодня решение обжалуем", - сказал Заманский. Он добавил, что Даххаеву вменяется "один эпизод, связанный с разглашением определенного документа". "Коррупционные никакие признаки ему не вменяются и не вменялись. И преступление (разглашение гостайны - ред.) ему вменяется единоличное, без какого-либо соучастия", - уточнил он.
Подробности дела адвокат не раскрыл, поскольку "предупрежден о неразглашении сведений".
В среду днем источник сообщал РИА Новости, что Даххаев был доставлен в УФСБ по подозрению в разглашении гостайны и взятке. С ним вместе доставили замначальника управления собственной безопасности ГУФСИН. В УСБ прошли обыски.
Даххаев руководит ростовским ГУФСИН с августа 2017 года. До этого работал начальником УФСИН России по Дагестану. Награжден орденом Мужества.
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ
3 февраля, 08:00
Что находят при обысках у высокопоставленных арестантов
301004
Обсудить 0
Федеральная служба исполнения наказаний РФРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Сбербанк рассказал подробности новой схемы мошенничества с картами
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании парка истребителей F-35
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии
Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Boeing 737
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Обелиск в пригороде Пскова на месте, где находился фашистский концлагерь для советских военнопленных
ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
Анастасия Ещенко
Директор школы рассказала об убитой Анастасии Ещенко
Игорь Коломойский
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Кадр из фильма Мстители: Финал
В Сети опубликовали удаленную сцену из "Мстителей: финал" с Тони Старком
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Студент благовещенского колледжа рассказал о реакции полиции на ЧП
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украину продали "на глазах у всех", заявили в Раде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
Лента новостейМолния