Защита главы ростовского ГУФСИН обжалует его арест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Жалоба на арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева будет подана в четверг, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Заманский.
В среду вечером Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал помещение Даххаева под стражу на два месяца. В настоящее время, по данным адвоката, он находится в СИЗО.
"Сегодня решение обжалуем", - сказал Заманский. Он добавил, что Даххаеву вменяется "один эпизод, связанный с разглашением определенного документа". "Коррупционные никакие признаки ему не вменяются и не вменялись. И преступление (разглашение гостайны - ред.) ему вменяется единоличное, без какого-либо соучастия", - уточнил он.
Подробности дела адвокат не раскрыл, поскольку "предупрежден о неразглашении сведений".
В среду днем источник сообщал РИА Новости, что Даххаев был доставлен в УФСБ по подозрению в разглашении гостайны и взятке. С ним вместе доставили замначальника управления собственной безопасности ГУФСИН. В УСБ прошли обыски.
Даххаев руководит ростовским ГУФСИН с августа 2017 года. До этого работал начальником УФСИН России по Дагестану. Награжден орденом Мужества.
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