СК завел уголовное дело после ДТП с семью погибшими в Забайкалье

Утром 14 ноября в 60 километрах от поселка Агинское на федеральной автодороге Чита-Забайкальск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель микроавтобуса Hyundai столкнулся с грузовиком Shacman, стоящим на обочине, и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ. Погибли семь человек. СК сообщал о начатой проверке по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).