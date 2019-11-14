СК завел уголовное дело после ДТП с семью погибшими в Забайкалье

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Следственный комитет в Забайкалье возбудил уголовное дело после ДТП с микроавтобусом с семью погибшими, сообщается на сайте СК РФ.
Утром 14 ноября в 60 километрах от поселка Агинское на федеральной автодороге Чита-Забайкальск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель микроавтобуса Hyundai столкнулся с грузовиком Shacman, стоящим на обочине, и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ. Погибли семь человек. СК сообщал о начатой проверке по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что председатель СК РФ направил в Забайкалье криминалистов для оказания помощи в установлении всех обстоятельств произошедшего.