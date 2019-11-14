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РИА Новости

СК завел уголовное дело после ДТП с семью погибшими в Забайкалье

10:06 14.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Следственный комитет в Забайкалье возбудил уголовное дело после ДТП с микроавтобусом с семью погибшими, сообщается на сайте СК РФ.
Утром 14 ноября в 60 километрах от поселка Агинское на федеральной автодороге Чита-Забайкальск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель микроавтобуса Hyundai столкнулся с грузовиком Shacman, стоящим на обочине, и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ. Погибли семь человек. СК сообщал о начатой проверке по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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"По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что председатель СК РФ направил в Забайкалье криминалистов для оказания помощи в установлении всех обстоятельств произошедшего.
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Завод имени Лихачева (ЗИЛ)Следственный комитет РФАлександр БастрыкинЗабайкальский крайРоссияПроисшествия
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