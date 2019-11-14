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РИА Новости

Второго пострадавшего при стрельбе в колледже Благовещенска прооперировали

09:46 14.11.2019 (обновлено: 12:01 14.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Земцов
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Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Второго пострадавшего в колледже Благовещенска, где произошла стрельба, прооперировали в областной больнице, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
Ранее был прооперирован 17-летний юноша.
"Оба прооперированы в Амурской областной детской клинической больнице", - сказал собеседник агентства.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу, в результате которой погиб его ровесник, еще трое молодых людей 17, 19 и 20 лет пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
Стрельба в благовещенском колледже
© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Стрельбу в колледже устроил 19-летний студент.

Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
1 из 10

Стрельбу в колледже устроил 19-летний студент.

© РИА Новости / Евгений Земцов
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© РИА Новости / Елена Тимошенко / Перейти в фотобанк

По данным следствия, он стрелял из зарегистрированного охотничьего оружия.

Сотрудники правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
2 из 10

По данным следствия, он стрелял из зарегистрированного охотничьего оружия.

© РИА Новости / Елена Тимошенко
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

В учебном заведении в этот момент находились более 150 человек.

Автомобили правоохранительных служб и МЧС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
3 из 10

В учебном заведении в этот момент находились более 150 человек.

© РИА Новости / Евгений Земцов
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© РИА Новости / Елена Котейко / Перейти в фотобанк

Погиб один человек, еще пять пострадали.

Сотрудники правоохранительных органов у входа в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельб
4 из 10

Погиб один человек, еще пять пострадали.

© РИА Новости / Елена Котейко
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Сотрудники ДПС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
5 из 10

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Когда на место прибыли полицейские, нападавший вступил с ними в перестрелку.

Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
6 из 10

Когда на место прибыли полицейские, нападавший вступил с ними в перестрелку.

© РИА Новости / Евгений Земцов
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Виновник трагедии покончил с собой.

Сотрудники правоохранительных органов у входа в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельб
7 из 10

Виновник трагедии покончил с собой.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.

Автомобили правоохранительных служб и МЧС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба.
8 из 10

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП мог быть конфликт молодого человека со сверстниками.

Сотрудники правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
9 из 10

По предварительным данным, причиной ЧП мог быть конфликт молодого человека со сверстниками.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Автомобиль МЧС у здания колледжа, где произошла стрельба.

Стрельба в колледже Благовещенска
10 из 10

Автомобиль МЧС у здания колледжа, где произошла стрельба.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Стрельбу в колледже устроил 19-летний студент.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
2 из 10

По данным следствия, он стрелял из зарегистрированного охотничьего оружия.

© РИА Новости / Елена Тимошенко
Перейти в фотобанк
3 из 10

В учебном заведении в этот момент находились более 150 человек.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Погиб один человек, еще пять пострадали.

© РИА Новости / Елена Котейко
Перейти в фотобанк
5 из 10

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
6 из 10

Когда на место прибыли полицейские, нападавший вступил с ними в перестрелку.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Виновник трагедии покончил с собой.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 10

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
9 из 10

По предварительным данным, причиной ЧП мог быть конфликт молодого человека со сверстниками.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Автомобиль МЧС у здания колледжа, где произошла стрельба.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
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Стрельба в благовещенском колледжеБлаговещенскПроисшествия
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