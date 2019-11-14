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РИА Новости

В Таджикистане заступят на дежурство расчеты С-300

09:43 14.11.2019
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© Министерство обороны России / Перейти в фотобанкУчения войск ПВО с участием дивизиона ЗРК С-300
Учения войск ПВО с участием дивизиона ЗРК С-300
© Министерство обороны России
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Учения войск ПВО с участием дивизиона ЗРК С-300. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных систем С-300 Центрального военного округа (ЦВО) заступят на опытно-боевое дежурство в Таджикистане 1 декабря, сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
Ранее ЦВО сообщал, что в октябре дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане. На территорию республики технику доставили железнодорожным транспортом с арсенала хранения ЦВО, дислоцированного в Поволжье.
"Зенитный ракетный дивизион, вооруженный системами С-300ПС, заступит на опытно-боевое дежурство с 1 декабря. В настоящее время продолжаются работы по обустройству позиционного района для размещения техники, которые планируется завершить до конца ноября", - приводятся в сообщении слова Лапина.
Основной задачей дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.
В состав дивизиона вошли около 30 единиц техники, включающие командный пункт, пусковые установки, радиолокатор подсветки и наведения, а также машины обеспечения.
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С-300ПСЦентральный военный округТаджикистанБезопасностьВ мире
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