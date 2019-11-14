Директор школы рассказала об убитой Анастасии Ещенко

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Директор школы, где училась убитая аспирантка СПбГУ Директор школы, где училась убитая аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко , Людмила Озарян назвала девушку "талантливым ребенком из очень положительной семьи".

"Это девочка, которая уехала из нашей школы с большим багажом знаний. Именно она повезла богатейший багаж знаний в Санкт-Петербург", — рассказала педагог телеканалу "Звезда" .

Олег Соколов . Озарян также усомнилась в том, что Ещенко могла бросаться на кого-то с ножом, о чем заявил в суде подозреваемый в убийстве девушки историк

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

По предварительным данным, Соколов, уже бывший доцент Санкт-Петербургского университета, 7 ноября застрелил свою аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его. Как писали СМИ, после этого мужчина хотел покончить с собой в Петропавловской крепости, переодевшись Наполеоном.

Утром того же дня историка вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.

По информации источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойки, где впоследствии нашли ее обезглавленный труп. На допросе Соколов признался в преступлении. Суд отправил его под арест на два месяца.

Олег Соколов — историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук. Был доцентом кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета, автором курса по истории военного искусства и более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии.

В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова орденом Почетного легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.