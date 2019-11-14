Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T12:55Z
https://ria.ru/20191114/1560912597.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156075/92/1560759214_0:53:1280:773_1036x0_80_0_0_f7f3b0c9631f30e7a835ee80ac03ef0c.jpg
РИА Новости

Директор школы рассказала об убитой Анастасии Ещенко

09:08 14.11.2019 (обновлено: 12:55 14.11.2019)
55738
© Фото : аккаунт Анастасии Ещенко в FacebookАнастасия Ещенко
Анастасия Ещенко
© Фото : аккаунт Анастасии Ещенко в Facebook
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Директор школы, где училась убитая аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, Людмила Озарян назвала девушку "талантливым ребенком из очень положительной семьи".

"Это девочка, которая уехала из нашей школы с большим багажом знаний. Именно она повезла богатейший багаж знаний в Санкт-Петербург", — рассказала педагог телеканалу "Звезда".

Озарян также усомнилась в том, что Ещенко могла бросаться на кого-то с ножом, о чем заявил в суде подозреваемый в убийстве девушки историк Олег Соколов.

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

По предварительным данным, Соколов, уже бывший доцент Санкт-Петербургского университета, 7 ноября застрелил свою аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его. Как писали СМИ, после этого мужчина хотел покончить с собой в Петропавловской крепости, переодевшись Наполеоном.
Российский историк Олег Соколов
12 ноября, 17:35
"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
Утром того же дня историка вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.
По информации источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойки, где впоследствии нашли ее обезглавленный труп. На допросе Соколов признался в преступлении. Суд отправил его под арест на два месяца.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
11 ноября, 15:59
Доцент СПбГУ Соколов рассказал подробности убийства аспирантки Ещенко
Олег Соколов — историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук. Был доцентом кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета, автором курса по истории военного искусства и более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии.
В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова орденом Почетного легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.
Кроме того, Соколов — один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Под его руководством создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет военно-исторические клубы 52 регионов страны.
Олег Соколов во время беседы с председателем ОНК Санкт-Петербурга Александром Холодовым
13 ноября, 11:21
Защита Соколова прокомментировала данные об избиении другой студентки СПбГУ
811141013730
Обсудить 8
Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Сбербанк рассказал подробности новой схемы мошенничества с картами
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании парка истребителей F-35
Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Boeing 737
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии
Обелиск в пригороде Пскова на месте, где находился фашистский концлагерь для советских военнопленных
ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
Игорь Коломойский
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Студент благовещенского колледжа рассказал о реакции полиции на ЧП
Кадр из фильма Мстители: Финал
В Сети опубликовали удаленную сцену из "Мстителей: финал" с Тони Старком
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украину продали "на глазах у всех", заявили в Раде
Президент США Дональд Трамп
Трамп будет поддерживать курс рубля изо всех сил
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
Лента новостейМолния