Мэр Благовещенска соболезнует семье погибшего при стрельбе в колледже

"Сегодня в нашем городе произошла страшная трагедия. Студент колледжа без видимых причин открыл стрельбу по другим студентам. Один юноша погиб, ещё трое тяжело ранены. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - приводятся на сайте слова мэра.

Как сообщал СК РФ, стрельбу в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске устроил 19-летний студент этого учебного заведения, возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По данным следствия, он стрелял из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. В результате от ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей 17, 19 и 20 лет пострадали и были госпитализированы, стрелок покончил с собой.