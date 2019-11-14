Благовещенский колледж восстановит работу в штатном режиме в пятницу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Строительный колледж, где произошла стрельба в Благовещенске, в пятницу восстановит работу в штатном режиме, сообщает министерство образования и науки Амурской области.
По данным полиции, в четверг при стрельбе в колледже Благовещенска погибли два человека, трое пострадали, предварительно, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. В связи со стрельбой учебные занятия в строительном и соседнем аграрном колледжах прекращены, студенты и преподаватели эвакуированы, работают правоохранители, квартал вокруг колледжей оцеплен.
"Со слов исполняющего обязанности заместителя министра образования и науки Амурской области Михаила Захарова, завтра образовательный процесс в главном корпусе колледжа продолжится в штатном режиме", - заявили в министерстве журналистам.
Также в пятницу в колледже начнут работать специалисты службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Они окажут психологическую помощь студентам и педагогам. Сейчас со студентами работают сотрудники СК.