Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T08:54Z
https://ria.ru/20191114/1560912198.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156091/08/1560910805_0:35:660:406_1036x0_80_0_0_39e8dfd3ffc2e97828888cbae50d02c1.jpg
РИА Новости

Благовещенский колледж восстановит работу в штатном режиме в пятницу

08:54 14.11.2019
410
© Амур.инфоСитуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
© Амур.инфо
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Строительный колледж, где произошла стрельба в Благовещенске, в пятницу восстановит работу в штатном режиме, сообщает министерство образования и науки Амурской области.
Опубликовано видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске
Вчера, 08:30
В Сети появилось видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске
По данным полиции, в четверг при стрельбе в колледже Благовещенска погибли два человека, трое пострадали, предварительно, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. В связи со стрельбой учебные занятия в строительном и соседнем аграрном колледжах прекращены, студенты и преподаватели эвакуированы, работают правоохранители, квартал вокруг колледжей оцеплен.
"Со слов исполняющего обязанности заместителя министра образования и науки Амурской области Михаила Захарова, завтра образовательный процесс в главном корпусе колледжа продолжится в штатном режиме", - заявили в министерстве журналистам.
Также в пятницу в колледже начнут работать специалисты службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Они окажут психологическую помощь студентам и педагогам. Сейчас со студентами работают сотрудники СК.
100010
Обсудить 0
Стрельба в благовещенском колледжеСледственный комитет РФАмурская областьБлаговещенскОбразование - ОбществоПроисшествия
Рекомендуем
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
Мэр Благовещенска соболезнует семье погибшего при стрельбе в колледже
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
Власти оплатят похороны погибших при стрельбе в колледже Благовещенска
Автомобиль конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса
В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
Опубликовано видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске
В Сети появилось видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
В Благовещенск, где произошла стрельба, отправили криминалистов СК
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
Стало известно о состоянии системы охраны в благовещенском колледже
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
Моралес обратился за международной помощью для разрешения кризиса в Боливии
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
Студент благовещенского колледжа, которого "похоронили" СМИ, жив
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Водитель под Курганом сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
В благовещенском колледже, где произошла стрельба, работала система охраны
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
В СК сообщили о допросе сотрудников и студентов благовещенского колледжа
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
В охранявшем благовещенский колледж ЧОП отказались давать комментарии
Сотрудники правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
СК возбудил третье уголовное дело после стрельбы в Благовещенске
Праздник «Алтайская зимовка»
"Алтайская зимовка" станет площадкой "Гастрономической карты России"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Нижегородской области полиция возбудила дело после угона машины скорой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
Лента новостейМолния