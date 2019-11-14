Благовещенский колледж восстановит работу в штатном режиме в пятницу

В Сети появилось видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

В Сети появилось видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

По данным полиции, в четверг при стрельбе в колледже Благовещенска погибли два человека, трое пострадали, предварительно, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. В связи со стрельбой учебные занятия в строительном и соседнем аграрном колледжах прекращены, студенты и преподаватели эвакуированы, работают правоохранители, квартал вокруг колледжей оцеплен.