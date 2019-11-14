В СК сообщили о допросе сотрудников и студентов благовещенского колледжа

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сотрудники следственного комитета допрашивают студентов и сотрудников колледжа в Благовещенске, в котором произошла стрельба, сообщила официальной представитель СК РФ Светлана Петренко.
Сообщалось, что в четверг при стрельбе в колледже Благовещенска погибли два человека, трое пострадали, предварительно, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений".
"Следователи продолжают проводить комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначены необходимые экспертизы, проводятся допросы учащихся и сотрудников колледжа", - сообщила Петренко.
Она добавила, что глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Благовещенск опытных криминалистов из главка.
Она уточнила, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.