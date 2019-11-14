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РИА Новости

В СК сообщили о допросе сотрудников и студентов благовещенского колледжа

08:49 14.11.2019 (обновлено: 12:38 14.11.2019)
18336
© Амур.инфоСитуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
© Амур.инфо
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сотрудники следственного комитета допрашивают студентов и сотрудников колледжа в Благовещенске, в котором произошла стрельба, сообщила официальной представитель СК РФ Светлана Петренко.
Сообщалось, что в четверг при стрельбе в колледже Благовещенска погибли два человека, трое пострадали, предварительно, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений".
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
Вчера, 08:47
Студент благовещенского колледжа, которого "похоронили" СМИ, жив
"Следователи продолжают проводить комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначены необходимые экспертизы, проводятся допросы учащихся и сотрудников колледжа", - сообщила Петренко.
Она добавила, что глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Благовещенск опытных криминалистов из главка.
Она уточнила, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
Опубликовано видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске
Вчера, 08:30
В Сети появилось видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске
4821162
Обсудить 4
Стрельба в благовещенском колледжеСледственный комитет РФБлаговещенскПроисшествия
Популярные комментарии
У меня просто нет слов! Напринимают хулиганья в колледжи, а потом плачутся...((
14 ноября, 09:41
Aмон Ра
1200214
Опять охраны не было, чувак с ружьём спокойно прошёл.
14 ноября, 09:38
sslga55
901223
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