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Туризм
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РИА Новости

На Камчатке объявлена лавинная опасность из-за надвигающегося циклона

08:57 14.11.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на действующий вулкан Горелый, расположенный на юге Камчатк
Вид на действующий вулкан Горелый, расположенный на юге Камчатк
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя — РИА Новости. Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.
Ранее краевой главк МЧС проинформировал о надвигающемся на полуостров мощном циклоне, в зоне влияния которого в пятницу окажутся южные районы края. Атмосферный вихрь принесет на Камчатку сильные осадки и штормовой ветер до 30 метров в секунду.
"В период с 00.00 15 по 17 ноября 2019 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский — лавиноопасно", — говорится в сообщении.
Противолавинный центр рекомендовал руководителям организаций, выполняющих работы в горах, принять меры лавинной безопасности. Любителям экстремальных видов спорта, туристам, охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от проведения мероприятий в горах в указанный период.
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