На Камчатке объявлена лавинная опасность из-за надвигающегося циклона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя — РИА Новости. Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.

Ранее краевой главк МЧС проинформировал о надвигающемся на полуостров мощном циклоне, в зоне влияния которого в пятницу окажутся южные районы края. Атмосферный вихрь принесет на Камчатку сильные осадки и штормовой ветер до 30 метров в секунду.

"В период с 00.00 15 по 17 ноября 2019 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский — лавиноопасно", — говорится в сообщении.