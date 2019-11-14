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РИА Новости

Стало известно о состоянии системы охраны в благовещенском колледже

07:47 14.11.2019 (обновлено: 07:48 14.11.2019)
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© Амур.инфо Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
© Амур.инфо
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Корпус строительного колледжа Благовещенска, где произошла стрельба, был подключен к системе охраны, в начале учебного года она была исправна, сообщает правительство Приамурья.
"По информации Министерства образования и науки Амурской области, корпус колледжа был подключен к системе охраны. К началу учебного года она находилась в исправном состоянии и была принята приемной комиссией. Жалоб от студентов и преподавателей колледжа в Минобр области не поступало", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в четверг при стрельбе в колледже Благовещенска погибли два человека, трое пострадали, предварительно, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
Вчера, 07:39
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Стрельба в благовещенском колледжеАмурская областьБлаговещенскПроисшествия
Популярные комментарии
Система охраны учебных заведений, детских учреждений и др. социальных структур у нас везде одинаковая, точнее сказать-НИКАКАЯ! Одно название. В основном тихо и они дремлют! И пока гром не грянет- ну вы сами знаете... А молодежь надо загружать учебой и спортом до седьмого пота, чтобы дурь не бунтовала в головах.
14 ноября, 08:08
Bell. .
1511003
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