Стало известно о состоянии системы охраны в благовещенском колледже

"По информации Министерства образования и науки Амурской области, корпус колледжа был подключен к системе охраны. К началу учебного года она находилась в исправном состоянии и была принята приемной комиссией. Жалоб от студентов и преподавателей колледжа в Минобр области не поступало", - говорится в сообщении.