Стало известно о состоянии системы охраны в благовещенском колледже

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Корпус строительного колледжа Благовещенска, где произошла стрельба, был подключен к системе охраны, в начале учебного года она была исправна, сообщает правительство Приамурья.
"По информации Министерства образования и науки Амурской области, корпус колледжа был подключен к системе охраны. К началу учебного года она находилась в исправном состоянии и была принята приемной комиссией. Жалоб от студентов и преподавателей колледжа в Минобр области не поступало", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в четверг при стрельбе в колледже Благовещенска погибли два человека, трое пострадали, предварительно, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.