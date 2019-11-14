Студент рассказал, что над стрелявшим в благовещенском колледже издевались

Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже

Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Студент аграрного колледжа Студент аграрного колледжа Благовещенска по соседству со строительным, где произошла стрельба , заявил, что выстрелы начались еще на улице, а стрелявший подвергался издевательствам в своем учебном заведении.

Полиция сообщала ранее, что при стрельбе в строительном колледже в Благовещенске погибли два человека, трое пострадали, предварительно, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.

Рядом со строительным колледжем находится Амурский аграрный колледж. Первокурсник этого колледжа Кирилл рассказал РИА Новости, что студент, открывший стрельбу, подвергался издевательствам.

"В группе его гнобили... Перестрелку он начал на улице", - заявил собеседник агентства, имеющий общих знакомых со стрелявшим.