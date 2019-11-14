Из-за стрельбы в благовещенском колледже возбуждено уголовное дело

"По факту происшествия, произошедшего в колледже в Благовещенске, возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... "убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 19-летний студент устроил стрельбу в колледже из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. В результате от ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей - 17, 19 и 20 лет пострадали и были госпитализированы.