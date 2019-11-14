Из-за стрельбы в благовещенском колледже возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Стрельбу в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске Амурской области устроил 19-летний студент учебного заведения, возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее факт стрельбы в колледже подтвердили в пресс-службе минобрнауки региона. Пресс-служба регионального УМВД сообщила, что в результате стрельбы погибли два человека, в том числе нападавший, еще трое получили ранения. По данным полиции, предварительно причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Кроме того, региональные правоохранители подтвердили, что устроивший стрельбу покончил с собой.
"По факту происшествия, произошедшего в колледже в Благовещенске, возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... "убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 19-летний студент устроил стрельбу в колледже из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. В результате от ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей - 17, 19 и 20 лет пострадали и были госпитализированы.