Сенатор заблокировал резолюцию о геноциде армян после встречи с Эрдоганом

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Сенатор-республиканец Сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил в среду, что заблокировал принятие сенатом резолюции о признании геноцида армян в Османской империи более века назад.

Грэм воспользовался правилом, согласно которому, один сенатор может заблокировать принятие резолюции всей палатой.

"Я только что встретился с (президентом Турции - ред.) Эрдоганом и президентом ( США - ред.) Трампом и поговорил о проблемах, с которыми мы сталкиваемся в Сирии из-за военного вторжения Турции. Я надеюсь, что Турция и Армения могут вместе решить эту проблему", - заявил Грэм в ходе транслировавшегося по телевидению заседания сената.

Грэм, который считается близким союзником Трампа, добавил, что сенаторы "не должны ни приукрашивать, ни переписывать историю".

Резолюцию предлагал принять старший демократ в комитете по иностранным делам Роберт Менендес. "Внешняя политика США должна честно отражать нарушения прав человека и преступления против человечества, а также этнические чистки и геноцид", - заявил Менендес.

Вопрос о признании геноцида армян является камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов. Резолюция, споры о которой велись десятилетиями, была проведена в палате представителей на фоне резкого ухудшения отношений Вашингтона с Анкарой из-за военной операции Турции в Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду в ходе визита в Вашингтон, что признание палатой представителей геноцида армян в Османской империи бросает тень на турецко-американские отношения.

В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.