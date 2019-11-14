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РИА Новости

Сенатор заблокировал резолюцию о геноциде армян после встречи с Эрдоганом

06:41 14.11.2019
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСенатор-республиканец Линдси Грэм
Сенатор-республиканец Линдси Грэм
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил в среду, что заблокировал принятие сенатом резолюции о признании геноцида армян в Османской империи более века назад.
Грэм воспользовался правилом, согласно которому, один сенатор может заблокировать принятие резолюции всей палатой.
"Я только что встретился с (президентом Турции - ред.) Эрдоганом и президентом (США - ред.) Трампом и поговорил о проблемах, с которыми мы сталкиваемся в Сирии из-за военного вторжения Турции. Я надеюсь, что Турция и Армения могут вместе решить эту проблему", - заявил Грэм в ходе транслировавшегося по телевидению заседания сената.
Грэм, который считается близким союзником Трампа, добавил, что сенаторы "не должны ни приукрашивать, ни переписывать историю".
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Резолюцию предлагал принять старший демократ в комитете по иностранным делам Роберт Менендес. "Внешняя политика США должна честно отражать нарушения прав человека и преступления против человечества, а также этнические чистки и геноцид", - заявил Менендес.
Вопрос о признании геноцида армян является камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов. Резолюция, споры о которой велись десятилетиями, была проведена в палате представителей на фоне резкого ухудшения отношений Вашингтона с Анкарой из-за военной операции Турции в Сирии.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду в ходе визита в Вашингтон, что признание палатой представителей геноцида армян в Османской империи бросает тень на турецко-американские отношения.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 01:45
Эрдоган выразил недовольство признанием в США геноцида армян
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
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Линдси ГрэмРоберт МенендесЕвропейский парламентТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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