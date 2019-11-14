В результате стрельбы в благовещенском колледже погибли два человека

Сотрудники правоохранительных органов у входа в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Благовещенске в результате перестрелки в строительном колледже погибли два человека, еще трое получили ранения, сообщила пресс-служба УМВД по в результате перестрелки в строительном колледже погибли два человека, еще трое получили ранения, сообщила пресс-служба УМВД по Амурской области

Утром к наряду ДПС ГИБДД, который патрулировал улицы Шевченко и Красноармейскую, подбежал молодой человек и сообщил, что неизвестный устроил стрельбу в колледже поблизости.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Прибыв на место, полицейские увидели на втором этаже молодого человека с ружьем. Он несколько раз выстрелил в их сторону, вызвав ответный огонь. Стрелка заблокировали в одной из аудиторий, а в это время сотрудники МВД обеспечили выход студентов и преподавателей колледжа.

"На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу", — говорится в сообщении.

Устроивший перестрелку покончил жизнь самоубийством. Полицейские не пострадали. На месте работает следственно-оперативная группа.

Начато расследование

Как сообщил СК, стрельбу открыл 19-летний студент колледжа из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. Второй погибший — его ровесник, еще трое молодых людей — 17, 19 и 20 лет — госпитализированы. У них множественные огнестрельные ранения, один находится в тяжелом состоянии, его прооперировали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений".

Мэрия собирает экстренную комиссию по мерам обеспечения безопасности на территории образовательных учреждений. На место ЧП выехали представители благовещенской администрации.

Губернатор Василий Орлов уточнил, что стрелок был один. Он выразил соболезнования родственникам погибшего и пострадавших и заверил, что власти окажут всю необходимую помощь.

"В группе его гнобили"

По предварительным данным, причиной стрельбы мог стать конфликт между сверстниками. Информацией, которая согласуется с этой версией, с РИА Новости поделился студент другого — аграрного — колледжа, расположенного по соседству со строительным.

По словам первокурсника Кирилла, открывший стрельбу студент подвергался издевательствам.

"В группе его гнобили. <...> Перестрелку он начал на улице", — заявил собеседник агентства, имеющий общих знакомых со стрелявшим.

Он добавил, что из-за стрельбы в соседнем здании студентов аграрного колледжа эвакуировали, это произошло уже после начала занятий. Сейчас весь квартал оцеплен, на месте полиция, скорая, пожарные, ОМОН.