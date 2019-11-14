Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T10:11Z
https://ria.ru/20191114/1560910112.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156091/31/1560913149_0:302:2200:1540_1036x0_80_0_0_f31d95eac918a4b5a9ae0c18c1b7d55c.jpg
РИА Новости

В результате стрельбы в благовещенском колледже погибли два человека

06:35 14.11.2019 (обновлено: 10:11 14.11.2019)
43850
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у входа в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Сотрудники правоохранительных органов у входа в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Благовещенске в результате перестрелки в строительном колледже погибли два человека, еще трое получили ранения, сообщила пресс-служба УМВД по Амурской области.
Утром к наряду ДПС ГИБДД, который патрулировал улицы Шевченко и Красноармейскую, подбежал молодой человек и сообщил, что неизвестный устроил стрельбу в колледже поблизости.
Прибыв на место, полицейские увидели на втором этаже молодого человека с ружьем. Он несколько раз выстрелил в их сторону, вызвав ответный огонь. Стрелка заблокировали в одной из аудиторий, а в это время сотрудники МВД обеспечили выход студентов и преподавателей колледжа.

"На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу", — говорится в сообщении.

Устроивший перестрелку покончил жизнь самоубийством. Полицейские не пострадали. На месте работает следственно-оперативная группа.
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
Вчера, 07:47
Стало известно о состоянии системы охраны в благовещенском колледже

Начато расследование

Как сообщил СК, стрельбу открыл 19-летний студент колледжа из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. Второй погибший — его ровесник, еще трое молодых людей — 17, 19 и 20 лет — госпитализированы. У них множественные огнестрельные ранения, один находится в тяжелом состоянии, его прооперировали.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений".
Мэрия собирает экстренную комиссию по мерам обеспечения безопасности на территории образовательных учреждений. На место ЧП выехали представители благовещенской администрации.
Губернатор Василий Орлов уточнил, что стрелок был один. Он выразил соболезнования родственникам погибшего и пострадавших и заверил, что власти окажут всю необходимую помощь.
Подростки
4 июля, 18:46Подкасты - Радио Sputnik
"Мы же дети". Почему тинейджеры идут на преступленияПроблемы в семье, трудности с учебой и несчастная любовь часто толкают подростка на необдуманные поступки. Почему дети становятся преступниками – разбирались в третьей части спецпроекта радио Sputnik "Недетские шалости".

"В группе его гнобили"

По предварительным данным, причиной стрельбы мог стать конфликт между сверстниками. Информацией, которая согласуется с этой версией, с РИА Новости поделился студент другого — аграрного — колледжа, расположенного по соседству со строительным.
По словам первокурсника Кирилла, открывший стрельбу студент подвергался издевательствам.

"В группе его гнобили. <...> Перестрелку он начал на улице", — заявил собеседник агентства, имеющий общих знакомых со стрелявшим.

Он добавил, что из-за стрельбы в соседнем здании студентов аграрного колледжа эвакуировали, это произошло уже после начала занятий. Сейчас весь квартал оцеплен, на месте полиция, скорая, пожарные, ОМОН.
В последние годы участились случаи нападения учащихся на сверстников и педагогов. В 2018-м громкие инциденты произошли в Перми, Стерлитамаке, Улан-Удэ, Вольске, Саратове. К наибольшему количеству жертв привела атака в Керчи, где год назад студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. Погиб 21 человек, пострадали 67.
Сотрудник полиции на территории школы
25 сентября, 10:23
Эксперты объяснили, почему дети идут на массовое убийство
1615711224564
Обсудить 238
Стрельба в благовещенском колледжеАмурская областьБлаговещенскПроисшествия
Популярные комментарии
Да уж. Стрельба в российских колледжах все чаще.
14 ноября, 06:41
Павел Иванов
130026224
такое происходит в любой стране мира. Никто не застрахован от того, что какой нибудь неадекват придёт с оружием и стрелять начнёт, тут Путин ничего поделать не сможет) Если бы всё было так просто, то ни в одной стране мира никто бы не стрелял в школах, колледжах, университетах)
14 ноября, 07:23
Константин Е
2100007
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Сбербанк рассказал подробности новой схемы мошенничества с картами
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Обелиск в пригороде Пскова на месте, где находился фашистский концлагерь для советских военнопленных
ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Boeing 737
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании парка истребителей F-35
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии
Анастасия Ещенко
Директор школы рассказала об убитой Анастасии Ещенко
Игорь Коломойский
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп
Трамп будет поддерживать курс рубля изо всех сил
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
В Германии приняли регулирующий "Северный поток — 2" законопроект
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украину продали "на глазах у всех", заявили в Раде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Саакашвили поддержал требование назначить внеочередные выборы в Грузии
02:13Моралес назвал условие возвращения в Боливию
02:04В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
Лента новостейМолния