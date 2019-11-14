Украину продали "на глазах у всех", заявили в Раде

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Партия "Слуга народа" своим решением по открытию рынка земли "продала Украину на глазах у всей страны", заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
"На глазах у всех сегодня была продана Украина. Если мы дальше будем молчать, то такое дальше будет с нашими домами и всем вокруг. Людям нужно делать выводы, мобилизоваться, ни в коем случае не паниковать, выходить на улицы и выражать свое мнение. Они продают Украину, издеваясь над нами", — посетовал политик.
Он добавил, что это только начало подобных процессов, поскольку партия сторонников президента Владимира Зеленского обладает большинством в парламенте.
"Они могут голосовать, как сегодня, за продажу земли, а потом за продажу наших детей и кладбищ. Они увидели безнаказанность. Как могло это произойти, если они не провели референдум среди украинцев, как обещали?" — заключил депутат.
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На заседании Рады в среду в первом чтении приняли законопроект о продаже сельскохозяйственных земель. За него проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение. Согласно законопроекту, возможность покупать землю будет, в частности, у иностранцев и лиц без гражданства, если таковые получат их по наследству, при этом они будут обязаны продать участок в течение года.