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РИА Новости

Украину продали "на глазах у всех", заявили в Раде

05:34 14.11.2019 (обновлено: 11:05 14.11.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Партия "Слуга народа" своим решением по открытию рынка земли "продала Украину на глазах у всей страны", заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
"На глазах у всех сегодня была продана Украина. Если мы дальше будем молчать, то такое дальше будет с нашими домами и всем вокруг. Людям нужно делать выводы, мобилизоваться, ни в коем случае не паниковать, выходить на улицы и выражать свое мнение. Они продают Украину, издеваясь над нами", — посетовал политик.
Он добавил, что это только начало подобных процессов, поскольку партия сторонников президента Владимира Зеленского обладает большинством в парламенте.
"Они могут голосовать, как сегодня, за продажу земли, а потом за продажу наших детей и кладбищ. Они увидели безнаказанность. Как могло это произойти, если они не провели референдум среди украинцев, как обещали?" — заключил депутат.
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На заседании Рады в среду в первом чтении приняли законопроект о продаже сельскохозяйственных земель. За него проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение. Согласно законопроекту, возможность покупать землю будет, в частности, у иностранцев и лиц без гражданства, если таковые получат их по наследству, при этом они будут обязаны продать участок в течение года.
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Оппозиционная платформа - За жизньПартия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
ваш цивилизованный мир..занимался работорговлей и захватом колоний. Грабил страны вывозя исторические и прочие ценности. Прикрываясь цивилизованностью, создавал конц лагеря и крематории в них с газовыми душегубками. Повесили Каддафи легетимно выбранного президента и вторглись в Сирию, Афганистан. Сеют смерть и голод народам на ближнем востоке, развязывают локальные войны и цветные революции.. И, ВЫ ИХ НАЗЫВАЕТЕ ЦИВИЛИЗОВАННЫМИ?
14 ноября, 08:32
МЗМария Заказчикова
3800000
Если государство либерализует рынок земли, то приток иностранных инвесторов увеличит не только спрос на земли. Как следствие, сегодняшние собственники земель разбогатеют, поскольку земли вырастут в цене, вырастет численность собственников вместе с объёмом сделок, а дальше государство будет иметь постоянный доход от налогов и сборов за регистрации сделок с собственностью и налоги на имущество вместе с ростом валого сбора налогов на прибыль: европейцы показывают куда лучшие результаты в производстве сельхозпродукции и могут сшенерировать куда большие доходы государству.
14 ноября, 07:31
pproboinet
1200019
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