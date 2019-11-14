Украину продали "на глазах у всех", заявили в Раде

"На глазах у всех сегодня была продана Украина. Если мы дальше будем молчать, то такое дальше будет с нашими домами и всем вокруг. Людям нужно делать выводы, мобилизоваться, ни в коем случае не паниковать, выходить на улицы и выражать свое мнение. Они продают Украину, издеваясь над нами", — посетовал политик.

Он добавил, что это только начало подобных процессов, поскольку партия сторонников президента Владимира Зеленского обладает большинством в парламенте.

"Они могут голосовать, как сегодня, за продажу земли, а потом за продажу наших детей и кладбищ. Они увидели безнаказанность. Как могло это произойти, если они не провели референдум среди украинцев, как обещали?" — заключил депутат.