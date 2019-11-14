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РИА Новости

В Париже драма "В Кейптаунском порту" открыла фестиваль российского кино

04:22 14.11.2019 (обновлено: 11:02 14.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСъемки художественного фильма "В Кейптаунском порту" в Санкт-Петербурге
Съемки художественного фильма В Кейптаунском порту в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Съемки художественного фильма "В Кейптаунском порту" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Драма известного режиссера Александра Велединского "В Кейптаунском порту" стала фильмом открытия кинофестиваля "Взгляд из России" (Regards de Russie), который начался в Париже в среду.
События в фильме развиваются летом 1945-го и 1996 года в разных точках мира — на Сахалине, в Севастополе, в Санкт-Петербурге и далеком Кейптауне. Главные герои киноленты — два солдата из штрафбата и молодой моряк — случайно пересекаются у заброшенного вагона, в который забрались пришедшие за дровами дети. Раздаются выстрелы, и каждый из троих мужчин считает, что остальные двое убиты. Однако спустя полвека выясняется, что все сложилось иначе.
Показ фильма прошел в кинотеатре Arlequin, который в далеком прошлом назывался Cosmos и даже считался центром советского кино в Париже.
"Я хочу вам сразу сказать, что кино очень сложное… Я как человек, который работал в этом кино… я каждый раз открывала для себя новые детали, новые лабиринты и перипетии. Это кино — огромная метафора, такой огромный оксюморон… Его нужно не понимать, а ощущать", — сказала, обращаясь к полному залу зрителей, снимавшаяся в фильме актриса Анфиса Черных.
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Программа фестиваля включает в себя такие киноленты, как "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой, "Воскресенье" Светланы Проскуриной, "Братство" Павла Лунгина и "Дылда" Кантемира Балагова. Также состоятся показы фильмов "Айка" Сергея Дворцевого, "Любовницы" Елены Хазановой, "Мальчик русский" Александра Золотухина, "Сестренка" Александра Галибина, "Бык" Бориса Акопова, "Порт" Александры Стреляной, "Хозяин оленей" Ксении Елян, "Одесса" Валерия Тодоровского и "Салют-7" Клима Шипенко.
"Кино занимает совершенно особенное место в российской, русской культуре, оно обожаемо россиянами. И поэтому мы очень рады, что благодаря таким мероприятиям французы лучше узнают российское кино", — сказал, открывая фестиваль, советник-посланник посольства России во Франции Артем Студенников.
Он предположил, что "французы, которые посетят эту Неделю и увидят эти фильмы, поймут лучше, узнают лучше не только российское кино, но и Россию, которая по-прежнему остается во Франции и в Европе таинственной, малоизвестной, которая притягивает одних и пугает других".
"Я убежден, что эти страхи и комплексы во многом связаны с отсутствием информации. И благодаря кино, я уверен, французы будут понимать Россию", — заключил дипломат.
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Все фильмы, запланированные к показу на фестивале, будут представлены на русском языке, однако предусмотрены и французские субтитры. Основной площадкой фестиваля станет кинотеатр Arlequin, показы пройдут также в кинотеатре Majestic Passy и в Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли.
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КультураСергей ДворцевойАЕКБратствоСахалинВалерий ТодоровскийЕвропаРоссияПариж
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