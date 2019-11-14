Кардиолог объяснила опасность позднего ужина

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Человеческий организм не приспособлен к усвоению питательных веществ из еды, употребленной в пищу вечером, поэтому поздний ужин может привести к сердечным заболеваниям у женщин, заявила американский кардиолог Эвелина Грейвер. Ее слова цитирует сайт Человеческий организм не приспособлен к усвоению питательных веществ из еды, употребленной в пищу вечером, поэтому поздний ужин может привести к сердечным заболеваниям у женщин, заявила американский кардиолог Эвелина Грейвер. Ее слова цитирует сайт MedicalXpress

"Наши организмы не просто не приспособлены к перевариванию пищи в поздние часы, но мы еще и меньше двигаемся вечером, таким образом, потребляемая энергия в виде калорий не тратится", — подчеркнула Грейвер.

С этим связаны, в частности, обмен веществ, циркадный ритм, а также принципы работы кортизола и инсулина, пояснила кардиолог.

Так она прокомментировала недавнее исследование, проведенное в Колумбийском университете Нью-Йорка: в нем приняли участие 112 женщин, средний возраст которых составлял 33 года. Испытуемые сообщали о том, чем они питались в течение недели в начале научной работы и в течение недели 12 месяцев спустя.

Отмечается, что большинство из них употребляли пищу после шести вечера. При этом сердечное здоровье тех, у кого большая часть ежедневного потребления калорий приходилась на вечер, было хуже: у этих женщин отмечались высокое кровяное давление, повышенный индекс массы тела и ослабленная регуляция сахара в крови.