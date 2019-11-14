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РИА Наука
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РИА Новости

Кардиолог объяснила опасность позднего ужина

04:21 14.11.2019 (обновлено: 15:18 14.11.2019)
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© Depositphotos / PhotoboykoДевушка ест лапшу быстрого приготовления в темноте
Девушка ест лапшу быстрого приготовления в темноте
© Depositphotos / Photoboyko
Девушка ест лапшу быстрого приготовления в темноте. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Человеческий организм не приспособлен к усвоению питательных веществ из еды, употребленной в пищу вечером, поэтому поздний ужин может привести к сердечным заболеваниям у женщин, заявила американский кардиолог Эвелина Грейвер. Ее слова цитирует сайт MedicalXpress.
"Наши организмы не просто не приспособлены к перевариванию пищи в поздние часы, но мы еще и меньше двигаемся вечером, таким образом, потребляемая энергия в виде калорий не тратится", — подчеркнула Грейвер.
С этим связаны, в частности, обмен веществ, циркадный ритм, а также принципы работы кортизола и инсулина, пояснила кардиолог.
Так она прокомментировала недавнее исследование, проведенное в Колумбийском университете Нью-Йорка: в нем приняли участие 112 женщин, средний возраст которых составлял 33 года. Испытуемые сообщали о том, чем они питались в течение недели в начале научной работы и в течение недели 12 месяцев спустя.
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Отмечается, что большинство из них употребляли пищу после шести вечера. При этом сердечное здоровье тех, у кого большая часть ежедневного потребления калорий приходилась на вечер, было хуже: у этих женщин отмечались высокое кровяное давление, повышенный индекс массы тела и ослабленная регуляция сахара в крови.
Исследование показало, что с каждым одним процентом увеличения потребляемых калорий после шести вечера здоровье сердце ухудшалось соответственно.
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РИА НаукаКолумбийский университетНью-Йорк (город)СШАВ мире
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