Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T07:58Z
https://ria.ru/20191114/1560909147.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153259/78/1532597815_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_fcd5d5f8f56af1f11e270d38ad6d3560.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, где в России дешевле всего менять резину на автомобиле

03:59 14.11.2019 (обновлено: 07:58 14.11.2019)
556
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Работа шиномонтажной мастерской . Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Дешевле всего россияне могут поменять резину в Краснодаре - здесь средняя стоимость услуги составляет 1050 рублей, свидетельствуют данные исследования цен на услугу "Замена шин" в российских городах-миллионниках, проведенных крупнейшим в стране онлайн-автосервисом Uremont.
Согласно данным компании, дороже всего "переобуться" можно в Санкт-Петербурге, где средний чек за услуги по смене резины самого распространенного в России радиуса колес R16 составляет 2,1 тысячи рублей, на втором месте Москва - 2 тысячи рублей, тройку лидеров замыкает Казань - 1,66 тысячи рублей.
Аналитики компании Uremont в ноябре проанализировали стоимость услуги "Замена шин" на станциях техобслуживания (СТО), находящихся в 16 российских городах-миллионниках. Всего в проекте участвовало 550 автосервисов. Исследование было проведено по трем направлениям: составление онлайн-заявки через онлайн-автосервис Uremont, общение с представителями техцентров, и личный визит в СТО - в Москве, Петербурге, Челябинске, Красноярске, Уфе и Нижнем Новгороде.
По итогам исследования аналитики получили следующие суммы за услуги смены шин (по убыванию): Санкт-Петербург - 2,1 тысячи рублей, Москва – 2 тысячи, Казань – 1,66 тысячи, Воронеж и Пермь – 1,65 тысячи, Уфа – 1,64 тысячи, Екатеринбург – 1,6 тысячи рублей, Красноярск – 1,59 тысячи, Нижний Новгород – 1,58 тысячи, Омск - 1,53 тысячи, Самара – 1,44 тысячи, Челябинск – 1,32 тысячи, Ростов-на-Дону – 1,31 тысяча, Новосибирск - 1,27 тысячи, Волгоград – 1,21 тысячи и Краснодар - 1,05 тысячу рублей.
Работник шиномонтажной мастерской
29 октября, 03:46
Автоэксперты назвали подходящие для зимы в мегаполисе шины
"Если брать цены на отдельных СТО, самую низкую цену на замену шин предложил автосервис в Красногорске - за популярную услугу специалисты сервиса просят 900 рублей. Самый высокий ценник на смену резины оказался в одном из СТО столицы - 2,7 тысячи рублей", - отмечается в исследовании.
"Несмотря на то что наш рейтинг основывается на данных об услуге "Замена шин" в городах-миллионниках, эти цифры дают представление о том, сколько примерно могут стоить сезонные работы в ближайших к крупным населенным пунктам СТО. В селах и маленьких городах цены очень сильно разнятся - многое зависит от локации и личных отношений (про "гаражные" СТО, не подключенные к Uremont), но вопрос качества и надежности в вопросах экономии стоит остро. Москвичи нередко ездят в Подмосковье в целях найти более дешевый вариант для сезонной смены шин, то же касается и жителей других городов", - комментирует основатель Uremont Артур Терисаян.
321025
Обсудить 2
АвтоУфаЧелябинскКрасногорскРоссияОбщество
Рекомендуем
Автомобили полиции
Не уплатившим штрафы за нарушение ПДД иностранцам могут закрыть въезд в РФ
Банкомат
Исследование выявило, у кого чаще берут в долг работающие россияне
Истребитель ВМС США F/A-18F Super Hornet
National Interest назвал слабое место США в случае войны с Россией
Девушка со смартфоном и банковской картой
Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами
Российский и китайские флаги
Политолог рассказал о российско-китайском кошмаре для Европы
Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров в Вашингтоне. 13 ноября 2019
Трамп прокомментировал покупку Турцией С-400
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск назвал Россию "стратегической проблемой Европы"
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании парка истребителей F-35
Сахар
Ученые назвали опасное свойство сахара
Девушка ест лапшу быстрого приготовления в темноте
Кардиолог объяснила опасность позднего ужина
Сотрудники правоохранительных органов у входа в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
В результате стрельбы в благовещенском колледже погибли два человека
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс
В России создали ракету "Ярс" для базирования в вагоне
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В Киеве поприветствовали имплементацию бундестагом Газовой директивы ЕС
Международный аэропорт Челябинск
"Просто Игорь": в Сети высмеяли новое название аэропорта в Челябинске
Дикие фиалки в Аптекарском огороде
Флорист рассказала, какие цветы несут угрозу личной жизни россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13Моралес вернется в Боливию, если парламент не утвердит его отставку
02:04В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
Лента новостейМолния