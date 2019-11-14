Эксперты рассказали, где в России дешевле всего менять резину на автомобиле

Аналитики компании Uremont в ноябре проанализировали стоимость услуги "Замена шин" на станциях техобслуживания (СТО), находящихся в 16 российских городах-миллионниках. Всего в проекте участвовало 550 автосервисов. Исследование было проведено по трем направлениям: составление онлайн-заявки через онлайн-автосервис Uremont, общение с представителями техцентров, и личный визит в СТО - в Москве, Петербурге, Челябинске, Красноярске, Уфе и Нижнем Новгороде.

"Несмотря на то что наш рейтинг основывается на данных об услуге "Замена шин" в городах-миллионниках, эти цифры дают представление о том, сколько примерно могут стоить сезонные работы в ближайших к крупным населенным пунктам СТО. В селах и маленьких городах цены очень сильно разнятся - многое зависит от локации и личных отношений (про "гаражные" СТО, не подключенные к Uremont), но вопрос качества и надежности в вопросах экономии стоит остро. Москвичи нередко ездят в Подмосковье в целях найти более дешевый вариант для сезонной смены шин, то же касается и жителей других городов", - комментирует основатель Uremont Артур Терисаян.