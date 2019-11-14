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РИА Новости

В "Оппозиционной платформе" назвали предательством закон о продаже земли

03:39 14.11.2019 (обновлено: 03:40 14.11.2019)
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© РИА Новости / Павел Пахоменко / Перейти в фотобанкВспаханное поле на Украине
Вспаханное поле на Украине
© РИА Новости / Павел Пахоменко
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Вспаханное поле на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считают, что власти Украины "предали" жителей страны, приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель.
Украинский парламент проголосовал за законопроект в I чтении на заседании в среду. Решение поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, при этом они будут обязаны продать участок в течение года.
"Сегодня Зе-власть предала украинский народ. Принятие в первом чтении законопроекта о продаже сельскохозяйственной земли – это начало операции по передаче украинских черноземов под контроль иностранцев, рейдеров и земельных олигархов", - говорится в сообщении "Оппозиционной платформы".
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Вчера, 01:20
Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеМВФУкраинаВ мире
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