В "Оппозиционной платформе" назвали предательством закон о продаже земли

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считают, что власти Украины "предали" жителей страны, приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель.
Украинский парламент проголосовал за законопроект в I чтении на заседании в среду. Решение поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, при этом они будут обязаны продать участок в течение года.
"Сегодня Зе-власть предала украинский народ. Принятие в первом чтении законопроекта о продаже сельскохозяйственной земли – это начало операции по передаче украинских черноземов под контроль иностранцев, рейдеров и земельных олигархов", - говорится в сообщении "Оппозиционной платформы".
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.