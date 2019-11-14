В "Оппозиционной платформе" назвали предательством закон о продаже земли

"Сегодня Зе-власть предала украинский народ. Принятие в первом чтении законопроекта о продаже сельскохозяйственной земли – это начало операции по передаче украинских черноземов под контроль иностранцев, рейдеров и земельных олигархов", - говорится в сообщении "Оппозиционной платформы".

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.