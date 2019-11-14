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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

Патриарх Кирилл выступит на саммите религиозных лидеров мира

03:23 14.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг посетит Баку и примет участие в открытии саммита религиозных лидеров мира.
"Четырнадцатого ноября святейший патриарх Кирилл посетит Баку, где примет участие в открытии II Бакинского саммита религиозных лидеров мира. В рамках визита предстоятель Русской православной церкви также совершит малое освящение кафедрального собора святых Жен-Мироносиц в городе", - сообщили РИА Новости в пресс-службе предстоятеля.
Второй саммит религиозных лидеров мира пройдет в Баку 14-15 ноября. На это мероприятие, приуроченное к 70-летию председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейха-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности председателя УМК, приглашены порядка 200 лидеров разных традиционных религий из многих стран. Организаторами саммита выступают Управление мусульман Кавказа и власти Азербайджана.
Православная община в этой стране находится под духовным попечением Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви. Для этой общины патриарх совершит малое освящение восстановленного храма святых Жен-Мироносиц.
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Ожидается также, что предстоятель Русской церкви посетит место разрушенной часовни апостола Варфоломея, идею восстановления которой выдвинула Бакинская и Азербайджанская епархия.
По преданию, 2 тысячи лет назад на древней албанской земле - территории нынешнего Азербайджана проповедовал святой апостол Варфоломей, один из 12 ближайших учеников Христа. Апостол принял мученическую смерть через распятие вниз головой в 71 году. Место его кончины находится в центре Баку, у подножья Девичьей башни. Изначально на этом месте был воздвигнут албанский храм, а затем, в 1892 году, появилась часовня святого Варфоломея, которая простояла до 1936 года, а затем в советское время была разрушена. Развалины часовни были обнаружены археологами в 1964 году.
Это уже третий визит патриарха Кирилла в Азербайджан. Предыдущие поездки состоялись в 2009 и 2010 годах. Ранее, в 2001 и 2005 годах, Азербайджан посещал патриарх Алексий II.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)БакуАзербайджанВ мире
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