Создатель ракет "Ярс" и "Булава" уверен, что никакой ядерной войны не будет

"Я и десять лет назад говорил, что нам для обеспечения возможности ответного удара достаточно 1200 боевых блоков. Этот тот потолок, который гарантирует невозможность применения ядерного оружия против нашей страны. Если будут 1550 блоков, как сейчас зафиксировано в СНВ-3, то гарантия на 30% больше", - сказал Соломонов.