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РИА Новости

Создатель ракет "Ярс" и "Булава" уверен, что никакой ядерной войны не будет

03:14 14.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЮрий Соломонов
Юрий Соломонов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Юрий Соломонов. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Создатель самых современных в России баллистических ракет "Ярс" и "Булава", академик РАН Юрий Соломонов уверен в том, что никакой ядерной войны в мире не будет.
"Бояться этого не нужно! Никакой ядерной войны не было, нет и быть не может", - заявил Соломонов в интервью журналу "Национальная оборона".
По его мнению, зафиксированные потолки в СНВ-3 с точки зрения национальной безопасности России более чем достаточные.
"Я и десять лет назад говорил, что нам для обеспечения возможности ответного удара достаточно 1200 боевых блоков. Этот тот потолок, который гарантирует невозможность применения ядерного оружия против нашей страны. Если будут 1550 блоков, как сейчас зафиксировано в СНВ-3, то гарантия на 30% больше", - сказал Соломонов.
Создатель баллистических ракет Тополь-М, Ярс и Булава, генеральный конструктор корпорации Московский институт теплотехники, академик РАН Юрий Соломонов
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Россия и США заключили 8 апреля 2010 года договор СНВ-3, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на пять лет. Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц.
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БулаваРоссийская академия наукРоссияСШАБезопасностьВ мире
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