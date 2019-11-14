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РИА Новости

Президент ЮАР призвал страны БРИКС вести бизнес в Африке

03:00 14.11.2019 (обновлено: 15:33 14.11.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Африканский континент предлагает странам БРИКС широкие возможности для инвестиций и развития бизнеса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафорса на закрытии Делового форума БРИКС.
По его словам, к 2030 году объем потребительских расходов в Африке достигнет 2,5 триллиона долларов, а население Африки к 2050 году вырастет до 2,5 миллиарда человек.
"Создавая единую зону свободной торговли в Африке, мы нацелены на использование этого потенциала для совместного устойчивого роста", - сказал Рамафоса.
Президент ЮАР подчеркнул, что в этих условиях странам Африки необходимы партнеры. "Мы предлагаем странам БРИКС возможность присоединиться к нам в создании инфраструктуры на континенте, обмене знаниями и локализации производств", - заявил он.
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Рамафоса напомнил, что правительство ЮАР совместно с бизнесом разрабатывает планы поддержки приоритетных секторов экономики. "Мы также пересматриваем наш визовый режим, чтобы привлечь квалифицированных специалистов со всего мира для ведения бизнеса и работы в Южной Африке", - отметил он.
"Ключевые страны глобальной экономики сейчас сталкиваются с замедлением роста, комплексными вызовами для торговых отношений и отворачиваются от открытой регламентированной глобальной торговой системы, становясь более закрытыми. Для предпринимателей эти вызовы оборачиваются снижением инвестиционных возможностей, более дорогим и сложным ведением торговли и нарастающей неуверенностью. Я уверен, что страны БРИКС смогут справиться с этими вызовами", - считает африканский лидер.
Саммит БРИКС с участием глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР проходит 13 и 14 ноября в столице Бразилии. В 2020 году председательство в БРИКС перейдет к России.
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