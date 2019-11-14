Президент ЮАР призвал страны БРИКС вести бизнес в Африке

Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве

БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Африканский континент предлагает странам БРИКС широкие возможности для инвестиций и развития бизнеса, заявил президент Африканский континент предлагает странам БРИКС широкие возможности для инвестиций и развития бизнеса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафорса на закрытии Делового форума БРИКС

По его словам, к 2030 году объем потребительских расходов в Африке достигнет 2,5 триллиона долларов, а население Африки к 2050 году вырастет до 2,5 миллиарда человек.

"Создавая единую зону свободной торговли в Африке, мы нацелены на использование этого потенциала для совместного устойчивого роста", - сказал Рамафоса.

Президент ЮАР подчеркнул, что в этих условиях странам Африки необходимы партнеры. "Мы предлагаем странам БРИКС возможность присоединиться к нам в создании инфраструктуры на континенте, обмене знаниями и локализации производств", - заявил он.

Рамафоса напомнил, что правительство ЮАР совместно с бизнесом разрабатывает планы поддержки приоритетных секторов экономики. "Мы также пересматриваем наш визовый режим, чтобы привлечь квалифицированных специалистов со всего мира для ведения бизнеса и работы в Южной Африке", - отметил он.

"Ключевые страны глобальной экономики сейчас сталкиваются с замедлением роста, комплексными вызовами для торговых отношений и отворачиваются от открытой регламентированной глобальной торговой системы, становясь более закрытыми. Для предпринимателей эти вызовы оборачиваются снижением инвестиционных возможностей, более дорогим и сложным ведением торговли и нарастающей неуверенностью. Я уверен, что страны БРИКС смогут справиться с этими вызовами", - считает африканский лидер.