Трамп и Эрдоган намерены решить вопрос с поставкой С-400 в Турцию

Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне заявил, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран. При этом лидеры государств выразили намерение обсудить и решить связанные с этим контрактом вопросы.

По словам Трампа, подобные сделки означают "некоторые очень серьезные сложности".

"Мы на регулярной основе обсуждаем это, обсуждали сегодня и будем обсуждать в будущем", — сказал Трамп.

При этом американский лидер выразил надежду, что эту ситуацию удастся разрешить.

Президент США добавил, что он и Эрдоган попросили руководителей внешнеполитических ведомств и советников по нацбезопасности обеих стран сразу же начать работу по разрешению "проблемы С-400".

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что обсудил с американским коллегой вопрос приобретения российских С-400, а также новейших американских истребителей F-35.

"Думаю, что мы только диалогом можем решить эти проблемы, с которыми столкнулись относительно системы С-400 и программы F-35", — сказал он.

При этом турецкий президент добавил, что его страна по-прежнему готова к переговорам относительно покупки американской системы ПВО Patriot.

"Если нам предложат желаемые условия, то мы можем их купить", — пояснил Эрдоган.

Поставки С-400 в Турцию

Контракт на поставку новейших российских систем ПВО С-400 вызвал кризис в отношениях Турции с США. Поставки комплексов начались в середине июля, второй этап поставок будет завершен в середине сентября. Эрдоган заявлял, что ЗРК полностью введут в действие в апреле 2020 года.