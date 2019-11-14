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РИА Новости

Трамп и Эрдоган намерены решить вопрос с поставкой С-400 в Турцию

02:47 14.11.2019 (обновлено: 07:20 14.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне заявил, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран. При этом лидеры государств выразили намерение обсудить и решить связанные с этим контрактом вопросы.
По словам Трампа, подобные сделки означают "некоторые очень серьезные сложности".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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"Мы на регулярной основе обсуждаем это, обсуждали сегодня и будем обсуждать в будущем", — сказал Трамп.
При этом американский лидер выразил надежду, что эту ситуацию удастся разрешить.
Президент США добавил, что он и Эрдоган попросили руководителей внешнеполитических ведомств и советников по нацбезопасности обеих стран сразу же начать работу по разрешению "проблемы С-400".
Эрдоган, в свою очередь, заявил, что обсудил с американским коллегой вопрос приобретения российских С-400, а также новейших американских истребителей F-35.
"Думаю, что мы только диалогом можем решить эти проблемы, с которыми столкнулись относительно системы С-400 и программы F-35", — сказал он.
При этом турецкий президент добавил, что его страна по-прежнему готова к переговорам относительно покупки американской системы ПВО Patriot.
"Если нам предложат желаемые условия, то мы можем их купить", — пояснил Эрдоган.
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Поставки С-400 в Турцию

Контракт на поставку новейших российских систем ПВО С-400 вызвал кризис в отношениях Турции с США. Поставки комплексов начались в середине июля, второй этап поставок будет завершен в середине сентября. Эрдоган заявлял, что ЗРК полностью введут в действие в апреле 2020 года.
США требовали от Турции отказаться от сделки и взамен купить американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Анкаре истребителей F-35, а также ввести санкции на основании закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Турция идти на уступки отказалась
199573428
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Дональд ТрампПэтриот (зенитный ракетный комплекс )С-400 «Триумф»F-35ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
"...Продаст! Слышь, Доцент, сразу расколется..." Как говорится, не в бровь, а в глаз! Ждем очередного удара в спину, кажется, это так у нас называется применительно к туркам?
14 ноября, 06:08
ssania.sam-aleck
3020006
Ненадежный партнер. У него на уме всегда аукцион. Кто больше даст, тот и будет самым -самым большим другом.
14 ноября, 07:56
Bell. .
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