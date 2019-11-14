Бабиш заявил, что пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО

ПРАГА, 14 ноя - РИА Новости. Чешский премьер Андрей Чешский премьер Андрей Бабиш , говоря о важности НАТО , заявил о необходимости спустя 70 лет существования альянса пересмотреть договор о его создании.

"Необходимо, чтобы европейские государства, его (НАТО - ред.) члены заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре (о создании НАТО), который был подписан 70 лет назад", - сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земан а на Пражском граде.

Премьер сообщил, что он и президент имеют схожие взгляды на НАТО, но некоторые правила альянса после 70 лет его существования пришла пора пересмотреть. Бабиш намерен поднять этот вопрос на заседании Евросовета.

Чешский премьер также напомнил о недавнем высказывании французского президента Эммануэля Макрона, что НАТО сейчас находится в состоянии "мозговой смерти", отметив, что "НАТО является важным альянсом".

В то же время, по мнению премьера, европейские страны нуждаются в более оперативных акциях, когда, например, необходимо принять меры против контрабандистов, переправляющих людей через Средиземное море.

"Конечно, мы не хотим никакой европейской армии, однако существует определенный простор для сотрудничества", - подчеркнул Бабиш, добавив, что подобное мнение преобладает и в других европейских странах.