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РИА Новости

Бабиш заявил, что пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО

02:23 14.11.2019
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© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Valentina Petrova
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш . Архивное фото
ПРАГА, 14 ноя - РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш, говоря о важности НАТО, заявил о необходимости спустя 70 лет существования альянса пересмотреть договор о его создании.
"Необходимо, чтобы европейские государства, его (НАТО - ред.) члены заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре (о создании НАТО), который был подписан 70 лет назад", - сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана на Пражском граде.
Премьер сообщил, что он и президент имеют схожие взгляды на НАТО, но некоторые правила альянса после 70 лет его существования пришла пора пересмотреть. Бабиш намерен поднять этот вопрос на заседании Евросовета.
Чешский премьер также напомнил о недавнем высказывании французского президента Эммануэля Макрона, что НАТО сейчас находится в состоянии "мозговой смерти", отметив, что "НАТО является важным альянсом".
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В то же время, по мнению премьера, европейские страны нуждаются в более оперативных акциях, когда, например, необходимо принять меры против контрабандистов, переправляющих людей через Средиземное море.
"Конечно, мы не хотим никакой европейской армии, однако существует определенный простор для сотрудничества", - подчеркнул Бабиш, добавив, что подобное мнение преобладает и в других европейских странах.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.
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ЕвросоветАндрей БабишМилош ЗеманНАТОАнгела МеркельГерманияЧехияЙенс СтолтенбергВ мире
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