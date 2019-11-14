Коломойский пообещал США "российские танки" под Краковом и Варшавой

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Если Запад будет относиться к Украине пренебрежительно, то она пойдет на сближение с Россией, заявил бизнесмен Если Запад будет относиться к Украине пренебрежительно, то она пойдет на сближение с Россией, заявил бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times

"Российские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО испачкаете штаны и будете покупать памперсы", — сказал он.

По мнению предпринимателя, восстановление отношений с Россией нужно для экономического выживания Украины.

При этом бизнесмен обвинил Соединенные Штаты в использовании Украины, чтобы ослабить геополитического соперника и вести "войну против России" "до последнего украинца".

Коломойский заявил, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.

"Они в любом случае сильнее. Нам нужно улучшать наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать", — отметил Коломойский.

Однако США "заставляют Украину воевать", хотя и не собираются принимать ее в НАТО, сказал он.

"Нет необходимости тратить время на пустые разговоры. В то время как Россия с удовольствием включила бы нас в новый Варшавский договор", — считает Коломойский.

Реакция Киева

Руководитель пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что заявление Коломойского о возобновлении отношений с Россией сделаны, чтобы привлечь внимание СМИ.

"Я думаю, что господин Коломойский просто соскучился по медиа-вниманию. Он что-то сказал, то давайте будем его обсуждать. Это неправильно", — приводит УНН слова Арахамии.

Коломойский уехал из Украины в июне 2017 года. Бизнесмен жил в Швейцарии, а в сентябре 2018 года поселился в Израиле. Он заявлял, что готов вернуться домой после инаугурации нового президента Владимира Зеленского, однако в итоге приехал на Украину чуть раньше.

Состояние Коломойского оценивается в сумму около 1,4 миллиарда долларов. Его регулярно обвиняют во влиянии на Зеленского, но они оба опровергают такие утверждения.