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РИА Новости

Коломойский пообещал США "российские танки" под Краковом и Варшавой

02:22 14.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Если Запад будет относиться к Украине пренебрежительно, то она пойдет на сближение с Россией, заявил бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times.
"Российские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО испачкаете штаны и будете покупать памперсы", — сказал он.
Игорь Коломойский
13 ноября, 16:43Сказано в эфире
"Он что-то нащупал". Эксперт о заявлении Коломойского про Россию и СШАИгорь Коломойский выступил за восстановление связей между Украиной и Россией и за прекращение конфликта в Донбассе. Политический эксперт Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik предположил, что стоит за заявлением украинского олигарха.
По мнению предпринимателя, восстановление отношений с Россией нужно для экономического выживания Украины.
При этом бизнесмен обвинил Соединенные Штаты в использовании Украины, чтобы ослабить геополитического соперника и вести "войну против России" "до последнего украинца".
Коломойский заявил, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
"Они в любом случае сильнее. Нам нужно улучшать наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать", — отметил Коломойский.
Однако США "заставляют Украину воевать", хотя и не собираются принимать ее в НАТО, сказал он.
"Нет необходимости тратить время на пустые разговоры. В то время как Россия с удовольствием включила бы нас в новый Варшавский договор", — считает Коломойский.

Реакция Киева

Руководитель пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что заявление Коломойского о возобновлении отношений с Россией сделаны, чтобы привлечь внимание СМИ.
Здание Государственной Думы РФ
13 ноября, 16:23
В ГД не исключили, что Коломойский может стать переговорщиком с Россией
"Я думаю, что господин Коломойский просто соскучился по медиа-вниманию. Он что-то сказал, то давайте будем его обсуждать. Это неправильно", — приводит УНН слова Арахамии.
Коломойский уехал из Украины в июне 2017 года. Бизнесмен жил в Швейцарии, а в сентябре 2018 года поселился в Израиле. Он заявлял, что готов вернуться домой после инаугурации нового президента Владимира Зеленского, однако в итоге приехал на Украину чуть раньше.
Состояние Коломойского оценивается в сумму около 1,4 миллиарда долларов. Его регулярно обвиняют во влиянии на Зеленского, но они оба опровергают такие утверждения.
В России в отношении Коломойского, которого ряд СМИ называют спонсором Евромайдана и войны в Донбассе, возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
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Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийМоскваСШАВ мире
Популярные комментарии
Всем плевать на Украину
14 ноября, 03:25
netbaranov
1502200
Вероятно вам покажется, что я сочувствую Бене, но Беня - олигарх и привык заявлять от своего имени...ну царь, что с него взять...вот и погорячился. В действительности его фраза должна звучать так: " ЕСЛИ Российские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, то вы в НАТО испачкаете штаны и будете покупать памперсы". НО СМЫСЛ ПРАВИЛЬНЫЙ. И мыслит Беня в правильном направлении..
14 ноября, 04:38
barbusint
1053010
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