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РИА Новости

В Киеве поприветствовали имплементацию бундестагом Газовой директивы ЕС

02:10 14.11.2019 (обновлено: 10:29 14.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоРейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине. Архивное фото
КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Правительство Украины приветствует принятие немецким парламентом законопроекта, регулирующего применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
"Правительство Украины приветствует имплементацию бундестагом Газовой директивы ЕС 1:1. Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с директивой. Эту позицию также поддержала Европейская комиссия", — написал Гончарук в фейсбуке.
Немецкий парламент в среду принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии, под которые подпадает российский проект "Северный поток — 2". Законопроект планировали принять на прошлой неделе, однако этого не произошло: голосование проходило во втором часу ночи, и парламенту не хватило кворума для приятия решения. В ту ночь кворума не удалось достичь из-за требования фракции "Альтернатива для Германии" провести поименное голосование. В среду АдГ также просила поименное голосование, но в последний момент отозвала просьбу. В итоге депутаты голосовали, вставая с места и выражая тем самым свою позицию.

Поправки к Газовой директиве

Вступившие в силу в мае поправки к Газовой директиве ЕС распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки трубопроводов, идущие в Союз из третьих стран. Эти правила включают анбандлинг — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. Среди требований также установка конкурентных тарифов на прокачку газа и доступ к трубе третьих сторон.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
13 ноября, 21:53Сказано в эфире
"Выглядит странно". Политолог о публикации в Эстонии про "Северный поток-2"В МИД РФ назвали неприемлемой публикацию эстонского издания Postimees по поводу "Северного потока-2". Политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik предположил, что скрывается за этой публикацией.
При этом проект "Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров от побережья России до Германии — реализует проектная компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Компания считает, что "Северный поток — 2" имеет право на исключение из обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку инвестиции в него были сделаны задолго до поправок, а его реализация (в частности, немецкой части) на момент принятия поправок находилась в продвинутой стадии. Полностью же достроить газопровод планируется до конца 2019 года.
В принятом бундестагом законопроекте отмечается, что действие правил третьего энергопакета временно (на срок не более 20 лет) не распространяется на "находящуюся на территории Германии часть" трубопроводов, отвечающих следующим требованиям: первая точка соединения такой трубы с сетью страны ЕС находится в Германии, трубопровод был построен до 23 мая 2019 года, есть объективные основания для такого исключения (амортизация сделанных инвестиций, соображения надежности снабжения), исключение не будет иметь негативного влияния на конкуренцию и безопасность энергоснабжения ЕС.
Такая формулировка соответствует содержанию принятой ЕС поправки. В рекомендации комитета по экономике и энергетике фракция правящего блока ХДС/ХСС поясняет, что законопроект соответствует директиве ЕС. "Северный поток — 1" освобождается от требований энергопакета как уже построенный трубопровод. А для "Северного потока — 2" "должны применяться законодательные правила, чтобы мог быть осуществлен анбандлинг на отрезке в 12 морских миль". При этом фракции добавили, что "достигнутый между ЕС и Германией компромисс предполагает, что регулирование в отношении соответствующей части "Северного потока — 2" будет осуществляться Федеральным сетевым агентством". Еврокомиссия первоначально настаивала, что регулирование такого участка будет входить в ее компетенцию.
Решение об освобождении трубопровода от требований энергопакета принимается по просьбе компании-оператора. Решение по таким заявкам должно быть принято компетентным органом (Федеральным сетевым агентством) до 24 мая 2020 года.
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Алексей ГончарукХДС/ХСССеверный поток — 2ГазпромЕврокомиссияГерманияКиевУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Да ну допривтсвовалась Украина. Ей то что от этого? Со своей трубой можно попрощаться с приветствиями.)) Декомунизировать, так сказать. Это ж ей "оккупант" навязал.
14 ноября, 02:27
Earl Grey
136101003
Цеевропа как всегда ищет перемогу там, где в реальности зрада. Куча поправок ласкает слух ограничениями для СП-2, но на самом деле оставляет массу лазеек хорошим юристам для правильного оформления работы СП-2, чтобы и газ в германию шел на 100% мощности и еврочиновники были довольны.
14 ноября, 07:31
sam rud
4101000
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