Эрдоган выразил недовольство признанием в США геноцида армян

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Президент Турции Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в ходе визита в США, что признание палатой представителей США геноцида армян в Османской империи бросает тень на турецко-американские отношения.

Палата представителей США проголосовала 29 октября за признание геноцида армян в Османской империи в начале XX века. За принятие документа, согласно результатам пресс-службы палаты, проголосовали 405, против - 11 человек. В тот же день посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд был вызван в МИД Турции.

"Резолюции, принятые палатой представителей США, бросают тень на турецко-американские отношения и вызывают неприятие у нашего народа. По событиям, которые произошли 104 года назад, решение должны принимать не политики, а историки. Турция придерживается открытости в этом вопросе, мы открыли архивы, более миллиона документов, все могут приехать и изучить их", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Он добавил, что Турция уверена в своей правоте по этому вопросу.

В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.