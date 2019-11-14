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РИА Новости

Эрдоган выразил недовольство признанием в США геноцида армян

01:45 14.11.2019 (обновлено: 02:00 14.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в ходе визита в США, что признание палатой представителей США геноцида армян в Османской империи бросает тень на турецко-американские отношения.
Палата представителей США проголосовала 29 октября за признание геноцида армян в Османской империи в начале XX века. За принятие документа, согласно результатам пресс-службы палаты, проголосовали 405, против - 11 человек. В тот же день посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд был вызван в МИД Турции.
"Резолюции, принятые палатой представителей США, бросают тень на турецко-американские отношения и вызывают неприятие у нашего народа. По событиям, которые произошли 104 года назад, решение должны принимать не политики, а историки. Турция придерживается открытости в этом вопросе, мы открыли архивы, более миллиона документов, все могут приехать и изучить их", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Он добавил, что Турция уверена в своей правоте по этому вопросу.
Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
31 октября, 20:09Культура
Ким Кардашьян опубликовала пост в честь признания геноцида армян
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
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Дональд ТрампЕвропейский парламентМИД ТурцииСШААрменияВ мире
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