Киев пригрозил отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украинские власти обязательно отреагируют на запуск железнодорожного движения в Украинские власти обязательно отреагируют на запуск железнодорожного движения в Крым по мосту через Керченский пролив, заявил так называемый "представитель президента Украины в Крыму" Антон Кориневич.

При этом он не уточнил, какие именно ответные действия предпримут власти в Киеве.

"Безусловно, мы отреагируем на это. Мы знаем об этих инициативах, о соответствующей цене так называемых билетов", — приводит УНИАН слова Кориневича.

По мнению "постпреда", доступ на крымскую территорию за пределами пунктов пропуска Чонгар, Каланчак и Чаплинка нарушает законодательство Украины.

Кориневич добавил, что Крымский мост , по мнению Киева, был построен неправомерно.

"Это повторяется неоднократно"

Крымский депутат Юрий Гемпель усомнился в возможности украинских властей как-либо ответить на запуск железнодорожного сообщения Крыма с основной частью российской территории.

"Попытка вмешиваться во внутренние дела России неоднократно повторяется со стороны правительства Украины", — заявил он телеканалу RT.

Гемпель напомнил, что жители полуострова не знают никакого украинского "представителя президента в Крыму". По его словам, такие заявления остаются словами, а крымчане не реагируют на очередную ложь о "незаконном строительстве".

"Извращенное представление о действительности"

Представитель города Севастополя в Совете Федерации Екатерина Алтабаева назвала реакцию киевских властей на сообщения о скором запуске движения по железной дороге в Крым "извращенным представлением о реальной действительности".

По ее словам, железнодорожное сообщение Москвы, Санкт-Петербурга и других российских регионов с Крымом является внутренним делом России.

"И поэтому, сколько бы украинские политики не пытались трактовать это как действия государства-агрессора, оккупанта — это их, я бы сказала, извращенное представление о реальной действительности", — сказала Алтабаева РИА Новости.

Она выразила сожаление, что украинские власти не могут до сих пор осознать реальность, утвердившуюся не только в правовом, но и в моральном, этическом аспекте по отношению к проживающим в Крыму людям.

Алтабаева напомнила, что точка зрения жителей Крыма и Севастополя была выражена демократическим способом и отражала их желание и право на суверенитет.

"Поэтому полагаю, что шаги по развитию транспортной сети, в данном случае железнодорожного сообщения, – шаги, которые должны были быть предприняты", — подчеркнула она.

Алтабаева заявила, что Крым не может быть отрезанным от России.

"Я полагаю, что надо принять это и исходя из реалий выстраивать будущие отношения двух государств", — сказала она.

Необоснованные заявления

Депутат Госдумы Алексей Чепа отметил, что какие-либо заявления о якобы незаконности строительства Крымского моста не являются обоснованными.

Он напомнил, что мост в Крым построен абсолютно правомерно, поскольку Крым является российской землей исходя из референдума 2014 года, когда практически все население полуострова высказалось за воссоединение с Россией.

Украинская истерика не впечатляет

Болезненная реакция украинских властей на предстоящий запуск железнодорожного движения в Крым дискредитирует Киев, заявил РИА Новости политолог, кандидат политических наук Иван Чихарев.

По его словам, каких-либо инструментов, чтобы повлиять на открытие железнодорожного сообщения, у Украины нет.

"Украинская реакция в форме истерики или агрессивной риторики уже давно никого не впечатляет", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что всем, в том числе украинским гражданам, очевидна положительная сторона этого события, и железнодорожное сообщение является "большим плюсом"

"Негативная реакция на такое позитивное событие в очередной раз дискредитирует Украину", — добавил Чихарев.

Продажи билетов в Крым

Продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые начнут курсировать в конце декабря, открылись на прошлой неделе.

Первый поезд № 7/8 проследует из Санкт-Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск. Расстояние в 2741 километр он пройдет за 43 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.