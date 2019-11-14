Дипмиссия РФ в Греции обвинила коллег из США в подрыве единства православия

АФИНЫ, 14 ноя - РИА Новости. Посольство России в Посольство России в Афинах посоветовало американским дипломатам заняться устранением трагических последствий политики США для Европы вместо вмешательства в церковные дела и сознательного подрыва единства православия.

Комментарий российского посольства опубликован на его странице в Facebook вскоре после того, как американский посол в Греции Джеффри Пайетт выступил с заявлением, что "Россия использует религию как часть своей гибридной стратегии ведения войны, как инструмент для достижения политических целей и распространения ложных нарративов". Пайетт, возглавлявший американское посольство в Киеве во время госпереворота, заявил также, что США "очень четко выразили свою поддержку праву украинского народа определять, как ему молиться".

"Последние открытые вмешательства официальных лиц США в вопросы, которые глубоко заботят православные церкви, полностью подтверждает заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о роли Вашингтона в предоставлении автокефалии украинских раскольникам и попытках США проталкивать дальше раскол в православии. Удивительно, с какой легкостью американские дипломаты занимаются этим деликатным и сложным вопросом, который разделил даже духовенство и выдающихся богословов. Такое высокомерное (как обычно), поверхностное, дилетантское отношение раскрывает спекулятивный подход Вашингтона, который фактически презирает единство православия и намеренно подрывает его", - говорится в сообщении российского посольства.

Как отмечает дипмиссия, США, не колеблясь, вмешиваются в церковные темы, делая религию инструментом, когда даже само греческое правительство заявляет: "Кесарю кесарево, а Богу богово".

"Вместо нелепых обвинений в "российской гибридной угрозе" чиновникам США следует заняться реальными проблемами, такими как устранение трагических последствий для европейского континента от дестабилизирующей политики США на Ближнем Востоке и в других местах", - посоветовали российские дипломаты.

РФ неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Пайетт возглавил дипмиссию в Афинах в 2016 году. До этого он был послом США в Киеве с августа 2013 по август 2016 года, при нем на Украине произошел государственный переворот. Пайетт стал широко известен благодаря утечке записи его телефонных разговоров в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал ситуацию на Украине и распределение портфелей в будущем украинском правительстве. Вместе с Нуланд он раздавал печенье участникам майдана.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "новая церковь" Украины - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.