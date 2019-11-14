Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами

"Я хочу сказать, что у нас прекрасные отношения с курдами, мы успешно боролись с ними против ИГ*… И я думаю, что у президента (Эрдогана - ред.) хорошие отношения с курдами. Много курдов живет сейчас в Турции, и они счастливы там", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером в Вашингтоне.