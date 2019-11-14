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РИА Новости

Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами

01:35 14.11.2019
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© REUTERS / Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© REUTERS / Presidential Press Office
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что и у него, и у президента Турции Тайипа Эрдогана хорошие отношения с курдами.
"Я хочу сказать, что у нас прекрасные отношения с курдами, мы успешно боролись с ними против ИГ*… И я думаю, что у президента (Эрдогана - ред.) хорошие отношения с курдами. Много курдов живет сейчас в Турции, и они счастливы там", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером в Вашингтоне.
Турция в октябре начала на севере Сирии операцию против курдских формирований. Позже договорилась с США о ее приостановке на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоДональд ТрампСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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