Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что и у него, и у президента Турции Тайипа Эрдогана хорошие отношения с курдами.
"Я хочу сказать, что у нас прекрасные отношения с курдами, мы успешно боролись с ними против ИГ*… И я думаю, что у президента (Эрдогана - ред.) хорошие отношения с курдами. Много курдов живет сейчас в Турции, и они счастливы там", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером в Вашингтоне.
Турция в октябре начала на севере Сирии операцию против курдских формирований. Позже договорилась с США о ее приостановке на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.