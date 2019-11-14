Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Украинский националист Игорь Мазур , задержанный в Польше по запросу России, вернулся на Украину, заявил замглавы МВД Украины Украинский националист, задержанный впо запросу России, вернулся на Украину, заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко

"Благодаря четкой и профессиональной работе органов украинской власти - дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции — Игорь Мазур (Тополя) вернулся в Украину", — написал он на странице в Facebook

Ранее сообщалось, что в Польше задержан известный украинский националист, деятель УНА-УНСО* Игорь Мазур. Его задержали по причине розыска через Интерпол.

Польское законодательство предусматривает, что на период разбирательства по экстрадиции задержанный может быть арестован на срок до трех месяцев.

Позже украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что Мазур передан на поруки консулу Украины в Люблине до решения вопроса о его экстрадиции в Россию.