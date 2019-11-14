Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке

"У нас прекрасные отношения, как личные, так и с великой страной Турцией. Мы намерены развивать их и делать их еще более значительными", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с Эрдоганом по итогам переговоров в Белом доме.

"В последние недели мы видели, что альянс США и Турции может быть мощной силой для (обеспечения) безопасности и стабильности не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами. Жду работы с вами и вашими представителями", - добавил американский президент.