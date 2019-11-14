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РИА Новости

Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке

01:25 14.11.2019
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© REUTERS / Jim BourgПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jim Bourg
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у США и Турции прекрасные отношения, как и у него лично с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а альянс двух стран является мощной силой даже за пределами Ближнего Востока.
"У нас прекрасные отношения, как личные, так и с великой страной Турцией. Мы намерены развивать их и делать их еще более значительными", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с Эрдоганом по итогам переговоров в Белом доме.
"В последние недели мы видели, что альянс США и Турции может быть мощной силой для (обеспечения) безопасности и стабильности не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами. Жду работы с вами и вашими представителями", - добавил американский президент.
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Ближний ВостокДональд ТрампТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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