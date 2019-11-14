Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"

"Вот и все. Задача выполнена. Землю Зеленский сдал, на мнение народа наплевал", – отметил Соловьев.

Согласно документу, возможность покупать землю может появиться у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству (они будут обязаны продать участок в течение года).

При этом компании с иностранным собственником не смогут приобретать сельскохозяйственные земли до 1 января 2024 года.

Авторы проекта предлагают дополнить закон "О санкциях" "запретом на приобретение в собственность земельных участков", который может коснуться как иностранных государств, так и юридических или физических лиц.