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РИА Новости

Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"

01:20 14.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале прокомментировал принятие Верховной радой в первом чтении законопроекта об отмене запрета на продажу сельскохозяйственных земель всех видов собственности.

"Вот и все. Задача выполнена. Землю Зеленский сдал, на мнение народа наплевал", – отметил Соловьев.

Согласно документу, возможность покупать землю может появиться у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству (они будут обязаны продать участок в течение года).
При этом компании с иностранным собственником не смогут приобретать сельскохозяйственные земли до 1 января 2024 года.
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Документ вступит в силу с 1 октября 2020 года, если пройдет второе чтение.
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Чужими руками: украинцы "решат", скупят ли их земли иностранцыВладимиру Зеленскому очень нужны деньги. В любом виде и качестве. Иначе ему нечего будет предъявить своим избирателям. И для привлечения средств он готов пойти на радикальные меры.
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Ситуация на УкраинеВладимир Соловьев (телеведущий)Верховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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