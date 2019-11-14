Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400

Эрдоган находится в США с официальным визитом.

"Мы сегодня обсудили С-400 и F-35. Думаю, что мы только диалогом можем решить эти проблемы, с которыми столкнулись относительно системы С-400 и программы F-35", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Эрдоган добавил, что Турция по-прежнему готова к переговорам по покупке американской системы ПВО Patriot.

"Турция готова к конструктивном диалогу по Patriot, и я сказал сегодня президенту (США Дональду Трампу), что если нам предложат желаемые условия, то мы можем их купить", - сказал турецкий лидер.