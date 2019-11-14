Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом покупку российских систем ПВО С-400 и новейших американских истребителей F-35, эти вопросы "следует решать путем диалога".
Эрдоган находится в США с официальным визитом.
"Мы сегодня обсудили С-400 и F-35. Думаю, что мы только диалогом можем решить эти проблемы, с которыми столкнулись относительно системы С-400 и программы F-35", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
Эрдоган добавил, что Турция по-прежнему готова к переговорам по покупке американской системы ПВО Patriot.
"Турция готова к конструктивном диалогу по Patriot, и я сказал сегодня президенту (США Дональду Трампу), что если нам предложат желаемые условия, то мы можем их купить", - сказал турецкий лидер.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.