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РИА Новости

Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена

01:08 14.11.2019
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© AP PhotoПремьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Турция вновь потребовала от США выдачи оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Анкара обвиняет Гюлена в организации попытки переворота в июле 2016 года.
"Мы высказали еще раз наше требование прекратить его (Гюлена) пребывание в США… Мы передали многие документы в ходе этого визита. FETO (название, используемое в Турции для организации Гюлена - ред.) для нас террористы. У нас, как известно, была попытка переворота, и человек, который виновен в этом, проживает в США. Это неприемлемо. Мы хотим, чтобы как мы выдаем террористов по их (США) запросу, так пусть и нам его выдадут", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне.
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Ситуация в Турции после попытки переворотаФетхуллах ГюленДональд ТрампТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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