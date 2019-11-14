Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена

"Мы высказали еще раз наше требование прекратить его (Гюлена) пребывание в США… Мы передали многие документы в ходе этого визита. FETO (название, используемое в Турции для организации Гюлена - ред.) для нас террористы. У нас, как известно, была попытка переворота, и человек, который виновен в этом, проживает в США. Это неприемлемо. Мы хотим, чтобы как мы выдаем террористов по их (США) запросу, так пусть и нам его выдадут", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне.